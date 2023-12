Iată cele nouă inițiative declarate eligibile în proiectul "Tu decizi pentru Constanța", ediția a II-a

La capitolul „Amenajare spații publice”, a fost declarat eligibil, cu 119 voturi, proiectul „Semnalizare vestigii antice Zona Mozaic” (625.000 lei/inițiator Asociația Verde Urban). Amplasamentul studiat este situat în centrul orașului Constanța, la intrarea în Parcul Arheologic, în exteriorul zidului de incintă al vechii Cetăți Tomis. Acesta face subiectul unei intervenții la nivel urban, și anume punerea în evidență a ruinelor antice - Poarta de Intrare în vechea cetate Tomis și Turnul Măcelarilor, situat adiacent.







Două proiecte eligibile la capitolul „Amenajare spații verzi și locuri de joacă”





Proiectul inițiat de Florentina Nicoară - „Un curcubeu de fericire prin zâmbete de copil” - a câștigat o finanțare de 128.000 lei, cu 118 voturi. „Grădinița cu program prelungit nr. 53 Constanța, din toamna anului școlar 2023-2024 cu noua denumire Grădinița «Curcubeul Magic», este singura unitate de învățământ preșcolar din cartierul Faleză Sud. Structurată pe patru nivele, P+3, își deschide porțile pentru 300 de prichindei. Ne dorim un spațiu de joacă modern, realizat din materiale ce nu pun viața copiilor în pericol, un spațiu care să încurajeze copiii să-și dezvolte personalitatea, imaginea de sine pozitivă, capacitățile de cooperare și colaborare, realizarea unor relații bazate pe încredere și respect reciproc”, afirmă inițiatoarea.





De asemenea, a câștigat o finanțare de 470.000 lei și proiectul „Amenajare Parc Carol I” (cu 57 voturi). Inițiatorul Adrian Bârlă afirmă în descrierea proiectului că situația curentă a spațiului verde situat între Edificiul Roman cu Mozaic și Termele Romane este una degradată: „Nu există o bancă unde să te poți așeza sau un coș de gunoi, iar aleile existente sunt crăpate și degradate. Unii constănțeni și-ar dori ca acest spațiu să devină un parc unde te poți plimba. Obiectivul este ca în acest spațiu verde să se realizeze câteva alei și să se pună băncuțe cu coșuri de gunoi. Părerea mea personală ar fi că pentru Constanța și zona centrului vechi ar fi un plus, pentru că am avea un nou spațiu unde ne putem relaxa”.











La capitolul „Digitalizare”, cu 116 voturi și o sumă de 500.000 lei a fost declarat eligibil proiectul „Hub educațional” (inițiator Traian-Valentin Trufașu). În descriere se arată că existența unui astfel de hub educațional este complementară sistemului educațional tradițional, dar și o alternativă pentru petrecerea timpului de bună calitate prin însușirea a noi informații alături de oameni care împart aceleași pasiuni. Preponderent se va adresa elevilor, care vor învăța să lucreze pe proiecte pentru a crea conținut digital gratuit. Acest spațiu va aduce împreună elevii și pe cei ce pot împărtăși din cunoștințele lor pentru a crea materiale educaționale gratuite și cu acces liber (video tutoriale, lecții explicative, diferite îndrumare în format electronic etc.)







Trei proiecte eligibile la capitolul „Infrastructură educațională și culturală”





Cu 383 de voturi a fost declarat câștigător proiectul „Reabilitare parțială instituție de învățământ – Piața Chiliei”, inițiat de Memet Akan Mert (500.000 lei). Unitatea de învățământ este localizată în zona Piața Chiliei, pe strada Ion Vodă nr. 58. În cadrul acestei unități se desfășoară orele de curs ale studenților Universității „Ovidius” din Constanța, în special ale celor care studiază la Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Psihologie și Facultatea de Matematică și Informatică.





A mai fost declarat eligibil și proiectul „Parc tematic cu punerea în valoare a Valului Mare de Pământ” (625.000 lei/inițiator Asociația Verde Urban). Amplasamentul studiat este situat la intrarea dinspre vest în orașul Constanța, de o parte și de alta a bulevardului I.C. Brătianu. Acesta face subiectul unei intervenții la nivel urban, și anume punerea în evidență a Valului Mare de Pământ prin reconsolidare și reconstrucție parțială – ca obiectiv de marcare impozantă a intrării în oraș și amenajarea ca Parc Tematic prin reconversia terenului viran delimitat de bd. Brătianu la nord și Valul Mare de Pământ la sud. Se pun în evidență și se protejează vestigii medievale timpurii și se creează un spațiu verde cu posibilități de loisir și relaxare în mod special pentru copii.





Cel de-al treilea proiect declarat eligibil la acest capitol a fost inițiat de Valentina Lazăr – „Învățăm și ne jucăm” (500.000 lei). Grupul țintă îl reprezintă cei aproximativ 1.500 de copii școlari și preșcolari care învață în grădinițele și școlile aflate în cartierele CET – Viile Noi – Km 4-5. Investiția are ca scop principal amenajarea și îmbunătățirea spațiilor de joacă din unitățile de învățământ aflate în arealul menționat, transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber prin dotarea cu echipamente de tip playform, tobogane, leagăne, echipamente de balansat sau de cățărat.



Un capitol rămas fără proiecte eligibile





a capitolul „Infrastructură de sănătate și sport” nu a fost declarat eligibil niciunul din cele trei proiecte calificate: „Realizarea unei piste de biciclete în parcul Tăbăcărie”, „Stații de măsurare a calității aerului (poluanți și polen)“ și „CET Skate & Street work-out Park“.





La capitolul „Protecția mediului / protecția animalelor”, cu 95 de voturi, a fost declarat eligibil proiectul „Pisici în copaci” (500.000 lei – Asociația House of Education and Innovation). „Proiectul vizează protejarea pisicilor comunitare, a mediului, îmbunătățirea aspectului spațiilor verzi nefolosite și crearea unei comunități de voluntari care se implică activ în orașul Constanța. Am identificat această nevoie de a oferi suport pisicilor fără stăpân, întrucât acestea s-au înmulțit considerabil în ultimii 5 ani, iar persoanele din orașul Constanța, dedicate acestei cauze, nu reușesc să facă față în a ajuta nici măcar jumătate dintre pisicile fără stăpân”, se arată în descrierea proiectului.











La capitolul Social, cu 82 de voturi a fost declarat eligibil proiectul „Centru social pentru persoanele cu dizabilități“ (500.000 lei). Inițiatoarea Marin Ionela precizează în descrierea proiectului că centrul propus are menirea de a îi ajuta și pe cei mai puțini norocoși, care nu se pot bucura de o viață „normală”. Acesta are scopul de a integra toate dizabilitățile, fie ele locomotorii, auditive, vizuale, intelectuale etc., și de a petrece timpul liber într-un spațiu sigur și primitor. Activitățile ce vor avea loc în cadrul acestui centru vor fi atât recreative, cât și ocupaționale.





„Cuget Liber” vă prezintă în continuare fiecare din cele nouă proiecte declarate eligibile pentru a primi sumele propuse spre finanțare în cea de-a doua etapă a bugetării participative.