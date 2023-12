"Sistemul acesta era complet depășit. Nu lucrase nimeni la el încă de la înființare, iar acest lucru se vedea în nr mare de intervenții ale Termoficare Constanța. Am decis sa modernizam sistemul pas cu pas, iar aceste schimbări sa se reflecte în costuri pe viitor", a declarat primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.

"Erau foarte multe pierderi, asa ca aveam 2 variante, fie nu interveneam, dar sistemul intra în colaps, se bloca definitiv, asa cum au făcut su alte orașe. A doua varianta era sa ne apucam serios de lucru. In plus, am reușit sa trecem Cet-ul în administrarea noastră . Acolo vom începe sa construim o centrala termica de înaltă eficiență. În etapa 1 am realizat multe: noiembrie 2022 tot sistemul pierdea 230.000 tone, 110.000 în noiembrie 2023. Înlocuirea în aceasta etapa a tubulaturilor de pe rețeaua primară a discuta sa scădem prețurile.În etapa 1 s-au reabilitat tronsoane de rețea termica primară din magistrala 1 de termoficare- bulevardul 1 Mai și bulevardul Alexandru Lăpușneanu, ce însumează 42.470 m traseu de conducte și breteaua de legătura între cele doua magistrale, precum și reabilitarea de vane și nu numai", a declarat Noni Niculae, manager proiect.

"În anul 2021 Cta nu figura pe lista orașelor pe finanțare Poim, dar a întrat și a accesat fonduri pe acest program de 50 milioane euro. Cu toate reparațiile nu mai reușeam sa ținem în funcțiune sistemul. Lucram peste tot, în zona Amzacea, Anadlchioi erau probleme mari, dar acum, cu acest proiect s-a reușit sa se inlioiasca rețeaua pe principalele tronsoane din oraș. După acest lucrările scad foarte mult pierderile din sistem. Cu aceste conducte preizolate se reduce pierderea cu peste 90%, iar din practica de pana scum am constatat ca temperatura agentului termic creste cu 3 grade, ceva ce nu sperau nici proiectanții, la începutul proiectului. Vorbim despre scăderea elementelor de cost. Așteptăm să venim curând cu un preț sub costul dat de centralele de apartament. Am primit deja cereri de branșate, oamenii înțelegând care este viitorul.", a declarat Liviu Popa, directorul Termoficare Constanţa.

La acest moment, sistemul centralizat municipal cuprinde aproximativ 150.000 constănțeni, beneficiari ai serviciilor date de societatea de termoficare.







În aceste momente, are loc în sala Remus Opreanu din cadrul Prefecturii Constanța o conferință de presă care marchează finalizarea proiectului "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța-etapa 1".