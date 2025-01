Calvarul pensiilor recalculate, dar nelivrate, continuă. "Până vin banii, ne ducem la groapă"

Acesta este motivul pentru care, zilnic, o parte dintre ei, cei care se simt în stare, se deplasează la sediul Casei Judeţene de Pensii Constanţa, pentru a semnala această situaţie. „Pe decizia de recalculare primită scria că ar fi trebuit să primesc încă 300 de lei. Am avut răbdare o lună, două. În fiecare lună, când a venit poştăriţa am sperat că poate primesc şi ce au calculat în plus, doar că ce am primit, în schimb, a fost doar dezamăgire. Efectiv, statul îşi bate joc de bătrâni”, ne-a mărturisit Costel A.



„Am înţeles totul până la un punct, dar pe noi cine ne înţelege?”



Camelia H. este o septuagenară optimistă din fire, veselă, un om cu care îţi face mare plăcere să porţi o discuţie. Întrebată dacă a beneficiat de banii veniţi în urma recalculării, femeia ne-a declarat următoarele: „În cazul meu, majorarea a fost de numai 85 de lei, dar nu am primit absolut niciun bănuţ în plus. Am aflat din presă că banii neprimiţi vin retroactiv, că sunt probleme cu softul, dar se rezolvă. Am înţeles totul până la un punct, dar pe noi cine ne înţelege? Avem facturi de plătit, medicamentele sunt foarte scumpe, mâncarea la fel. Pentru noi, la vârsta a treia, fiecare leu în plus contează. Sunt deja decisă să fac reclamație la Casa de Pensii”.











La rândul său, Zoia P. a adăugat că această batjocură la adresa seniorilor trebuie să înceteze și să li se dea banii promiși. „Până vin banii, ne ducem la groapă! Sau asta se aşteaptă? Mai bine nu ne promiteau acești bani. Așa nu mai aveam la ce ne gândi, nu ne mai făceam planuri. Pensia a venit și în decembrie, și în ianuarie exact aceeași ca în august. Vin de cinci luni să văd ce se întâmplă şi, de fapt, nu se întâmplă nimic bun”, a spus, cătrănită, femeia. Din păcate, ca cei trei pensionari sunt mulţi alţii, care ne-au contactat pentru a ne aduce la cunoştinţă această situaţie neplăcută. Toţi nu vor altceva decât să li se aplice deciziile de recalculare.





Ce se întâmplă, de fapt? În întreaga ţară, nu doar în judeţul nostru, procesul de recalculare a întâmpinat dificultăți, iar sistemul informatic a clacat, poate din cauza volumului mare de date și cereri de recalculare, provocând, astfel, tot felul de blocaje. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a explicat că implementarea acestui program informatic se face treptat, ceea ce sugerează că problemele actuale ar putea dura o perioadă, până când toate funcționalitățile vor fi complet implementate.











Potrivit directorului Casei Județene de Pensii Constanța, Cristina Samoilă, banii vor fi primiți de către toată lumea. „Îi rugăm pe vârstnici să mai aibă puţină răbdare. Vor primi banii. Urmează şi mica recalculare, pentru care se primesc încă dosare, oamenii urmând a primi banii din luna septembrie 2024. Mulţi dintre cei care se încadrează pentru această etapă a recalculării şi-au obţinut, însă, deja banii, cu ani în urmă, la finalul proceselor pe care le-au intentat şi câştigat. La solicitările pe care le avem vor fi luate în calcul salariile brute, sporurile cu caracter nepermanent”, ne-a mai declarat managerul.





La ora actuală, conform statisticilor CJP Constanța, judeţul nostru are un total de 149.804 pensionari. Dintre aceştia, 29.447 primesc pensia socială, 27.926 au venituri cuprinse între 1.282 şi 2.000 lei, 30.160 între 2.001 şi 3.000 lei, iar 62.271 încasează de la stat pensii de peste 3.000 lei. În luna septembrie a anului trecut, toţi se bucurau că, în urma recalculării, vor primi bani în plus de la stat. Pe hârtie, la mulţi dintre ei, cei mai norocoși, sumele pe care urmau să le primească erau chiar frumuşele: unii ar fi trebuit să încaseze şi câte 500, 800, 1.000 de lei în plus, şi chiar mai mult, în unele situaţii. Din păcate, bucuria lor a fost de scurtă durată, pentru că pensiile s-au mărit doar pe hârtie. În realitate, în buzunarele lor au intrat tot atâţia bani câţi încasau până în luna august 2024. Nimic mai mult!