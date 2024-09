Pensionarii cer să li se facă dreptate! Peste 1.600 de constănțeni sunt nemulţumiți de recalculare

Toate acestea în condiţiile în care preşedintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu a declarat că, în urma recalculării, peste trei milioane de pensionari vor beneficia de creșteri, unele dintre acestea fiind semnificative, şi că niciuna dintre pensii nu va scădea în urma recalculării, deoarece legea prevede în mod clar acest principiu.





Cert este că, după primirea deciziilor, au existat, desigur, şi cazuri fericite, bătrânei care au primit sume considerabile de bani, dar şi persoane care nu au luat nici măcar un leu în plus. Printre altele, oamenii se plâng că au primit pensii cu peste o mie de lei mai mici, punctaje reduse, perioade de vechime în muncă care lipsesc din noile decizii, încadrări în alte grupe de muncă etc.





„Eu îmi făcusem alte calcule acasă, dar pe decizie scrie cu totul altceva. Acesta este motivul pentru care am mers la Casa de Pensii. Am aşteptat cu sufletul la gură plicul de la poştă şi am crezut că după zeci de ani de trudă îmi vor fi luate în calcul toate perioadele de muncă. Sper ca, totuşi, situaţia să fie îndreptată. Sunt convins că funcționarii de la ghişeu ne vor da răspunsurile la toate nelămuririle pe care le avem”, ne-a mărturisit Cezar H. „Şi eu sper ca după revizuire să primesc mai mulţi bani, pentru că mi s-a făcut o nedreptate”, a adăugat şi Ana R. La rândul său, Emilia C. a spus că „nu întotdeauna stagiul de cotizare contributiv necesar acordării drepturilor de pensie coincide cu stagiul de cotizare contributiv utilizat pentru acordarea punctelor de stabilitate (calcul puncte)”. Ca cei trei pensionari sunt mulţii alţii, nemulţumiţi de recalculare.





Pe de altă parte, trebuie să menţionăm că judeţul Constanţa are, la momentul actual 149.804 pensionari, din care 29.447 primesc pensia socială, 27.926 au venituri cuprinse între 1.282 şi 2.000 lei, 30.160 între 2.001 şi 3.000 lei, iar 62.271 încasează de la stat pensii de peste 3.000 lei. Dacă ne referim la luna august, situaţia a fost următoarea: 36.493 beneficiari de pensie socială, 35.388 primesc între 1.282- 2.000 lei, 38.466 au pensii cuprinse între 2.001 şi 3.000 lei, iar 39.457, pensii de peste 3.000 de lei.





Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Constanţa, Kristina Mutiş, începând cu data de 19 august şi până în prezent au fost primite 1.620 de solicitări de recalculare. Până la acest moment, însă, nu s-au transmis rezoluţii, întrucât toate se află în termenul legal de soluţionare, a precizat reprezentantul instituţiei.