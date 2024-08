Marea reformă sau marea păcăleală? Casa de Pensii din Constanța, luată cu asalt de seniori!

„Aceasta a fost cea mai mare emoţie a pensionarilor, în ultimele săptămâni. Toată lumea abia aştepta să primească deciziile de recalculare, ca să afle dacă şi-au făcut corect calculele. M-am uitat cu atenţie pe decizia de pensionare, apoi pe decizia de recalculare şi am comparat datele. Am verificat stagiul de cotizare, numărul de puncte de contributivitate din decizia veche şi punctele de stabilitate din noua decizie. Din păcate, suma menţionată pe decizia de recalculare nu coincide cu ce am socotit eu, fiind mult prea mică. Este o adevărată dezamăgire”, ne-a declarat Ionel R.











„Suntem batjocura lor, asta-i marea recalculare și îndreptarea inechităţilor. Rușine să le fie guvernanţilor!”, a adăugat Camelia B.





„Mătuşa mea avea înainte de recalculare 1.999 lei şi acum are 2.030 lei. Deci, i-au mai oferit 31 lei”, a spus Vasile T.









Marinela S. este de părere că recalcularea actuală este o mare păcăleală. „Ce și-au zis guvernanții ? Hai să ne batem puţin joc de pensionari, că și-așa nu sunt mulțumiți niciodată și se leagă mereu de pensiile speciale. Ne-au lăsat cu buzele umflate, ca de obicei”, a completat Ilie V.



„Cum vă explicați și ce-i de făcut? O persoană cu vechime 21 ani pe decizia veche are 1.228 lei, iar pe cea nouă, 980 lei. Este vorba despre o persoană singură, bolnavă, soțul decedat. Ce se mai poate face?", este întrebarea unei alte persoane.







Perioadele asimilate nu se iau în calcul



Potrivit directorului Casei Judeţene de Pensii Constanţa, Cristina Samoilă, deciziile de recalculare au început să ajungă, deja, de câteva zile, la beneficiarii din judeţul nostru. Din păcate, unii sunt nemulţumiţi de modul de calcul, iar alţii nu ştiu să citească această decizie, întrucât legea actuală are un sistem de calcul diferit, faţă de celălalt, în sensul că se iau în calcul perioada de contributivitate, total puncte realizate prin perioada de contributivitate şi, bineînţeles, punctele de stabilitate.











„Nu se iau în calcul perioadele asimilate, adică facultate, armată, şomaj, şi, de asemenea, nici grupele de muncă. Perioadele care s-au adăugat ca spor de grupă de muncă nu se iau în calcul, deoarece nu este o perioadă contributivă şi la vremea respectivă au beneficiat de un spor de grupă, atât cu ieşire mai repede la pensie, cât şi cu punctaj pentru grupă de muncă. Noi îi aşteptăm cu drag pe toţi pensionarii care nu înţeleg cum să citească aceste decizii. La nivelul judeţului Constanţa, au fost recalculate 149.586 pensii, care au fost finalizate şi s-au trimis deciziile către toate aceste persoane. Populaţia trebuie să ştie că punctele de stabilitate sunt un lucru foarte bun pentru cei care au o vechime foarte mare. De exemplu, avem o persoană care a lucrat 25 de ani. Toată formula de calcul este 25 de ani, total puncte realizate, care se înmulţeşte cu 81 la indicele de referinţă şi se dă o anumită pensie. La cei care au între 25 şi 30 de ani vechime, se calculează aceste puncte de stabilitate cu 0,5, la cei cu 30-35 de ani, cu 0,75 şi la cei cu peste 35 de ani contributivitate, un punct. Toate acestea, adunate, se adaugă la totalul punctelor realizate şi se înmulţeşte cu 88, indicele de referinţă. Având în vedere că s-a calculat perioada de contributivitate şi unii au avut puţini ani lucraţi, 10-15 ani, este clar că pensia lor scade pe hârtie, dar rămân în plată cu indemnizaţia socială pe care o primesc la acest moment. Deci, un rol foarte important în stabilirea pensiei îl are perioada de contributivitate. Ca urmare, cu cât ai mai mulţi ani lucraţi şi salariul mai mare, cu atât şi pensia este mai mare. Ceea ce este bun în această lege este că perioadele de sporuri care nu aveau caracter permanent (sporuri, orele suplimentare, al 13-lea salariu) nu se luau în calcul şi marea majoritate a oamenilor trebuiau să meargă în instanţă pentru a-şi cere drepturile. În prezent, toate aceste perioade se iau în calcul, automat, fără a mai fi nevoie să meargă în instanţă”, a declarat directorul CJP Constanţa, pentru „Cuget Liber”.





Recalcularea pensiilor este un proces care a adus zâmbete pe chipul unora dintre vârstnici, dar a iscat și nemulțumiri foarte mari, în cazul altora. Cei care au aflat că pensia lor este sub nivelul celei pe care o primesc acum sunt extrem de dezamăgiți. Cu toții sperau ca mult trâmbițata recalculare să le aducă măcar 200-300 de lei în plus, chiar dacă această sumă este infimă atunci când vorbim de o inflație galopantă. Din păcate, la toate casele de pensii din țară se întâmplă la fel: sute, poate chiar mii de bătrâni nu vor avea pensii mărite de la 1 septembrie, ci vor rămâne cu sumele actuale.