Vârstnicii vor primi în decembrie mai mulţi bani. Iată mesajul Casei de Pensii

Foarte multe persoane de vârsta a treia ne-au mărturisit, mâhnite, că nu au primit, nici în luna octobmbrie, nici în noiembrie, pensiile majorate conform deciziilor de recalculare primite. O parte dintre aceștia s-au deplasat personal la sediul Casei Județene de Pensii (CJP) Constanţa pentru a face reclamații, în timp ce alții au trimis solicitări pe adresa de e-mail a instituţiei, pentru a semnala situația.





„Chiar dacă am fost informată prin decizia de pensie că nu voi primi decât 150 de lei în plus, sunt banii mei şi vreau să intru în posesia lor. Ni s-a explicat că întârzierile sunt cauzate de faptul că instituția lucrează cu un sistem informatic care aparține Casei Naționale de Pensii, care a avut probleme. Pe noi ne interesează mai puţin acest lucru. Nu este corect ca unii să-şi primească banii şi alţii nu. Acest sistem trebuia să permită recalcularea și plata tuturor pensiilor majorate”, ne-a declarat Fănel P. Adriana G. ne-a mărturisit că ea a nu a primit la recalculare decât 70 de lei, dar chiar şi-aşa, sunt banii ei şi îi vrea. „Deciziile le-am primit de mult timp, mai puţin banii. Mi s-a spus de la Casa de Pensii că plățile nu s-au putut efectua din cauza sistemului informatic, dar că îi vom primi în decembrie, când plata va fi efectuată retroactiv”, a adăugat femeia.





Oamenii spun că nu este normal ca cererile lor să zacă atât de mult timp în birourile Casei de Pensii și să nu fie procesate pentru că software-ul implementat pentru noua lege a pensiilor funcționează prost.





Întrebată despre situaţia aceasta, directorul CJP Constanţa, Cristina Samoilă a declarat următoarele pentru „Cuget liber”: „Toate pensiile au fost puse în plată, iar oamenii vor primi în decembrie, vor veni, retroactiv, banii. A fost o problemă cu soft-ul, dar aceasta a fost remediată şi toate revizuirile care au fost făcute, au fost puse în plată. La nivelul judeţului Constanţa, am avut 310 revizuiri ale pensiilor, în urma cererilor depuse de cetăţenii nemulţumiţi. Recalculări am avut în jur de 5.500. Legea a fost dată cu luna septembrie, iar foarte mulţi oameni au fost nemulţumiţi de calculul acestei decizii. Au venit, au depus o cerere, noi am scos dosarele, am făcut revizuirea acestor decizii. Totodată, la nivel naţional, au existat nişte dosare care nu au putut fi băgate în calcul, datorită sistemului. Acelea au fost recalculate, iar Constanţa a avut 5.500, şi la fel, vor primi banii în decembrie şi ianuarie”.

În prezent, judeţul Constanţa are un număr de 149.804 pensionari, din care 29.447 primesc pensia socială, 27.926 au venituri cuprinse între 1.282 şi 2.000 lei, 30.160 între 2.001 şi 3.000 lei, iar 62.271 încasează de la stat pensii de peste 3.000 lei. Acestea sunt veniturile lor după marea recalculare de la începutul lunii septembrie. Din păcate, deşi au trecut mai bine de trei luni de la acest moment, se pare că încă mai sunt vârstnici care nu au încasat, până acum, pensiile recalculate, ci au primit fix aceiaşi bani ca în luna august.