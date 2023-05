Cartierul Baba Novac, locul preferat al oamenilor străzii! Dormitoare insalubre improvizate în aer liber!

Cartierul Baba Novac are, și el, ca toate celelalte cartiere din municipiul Constanța, problemele lui. Din păcate, zona este plină de sticle, ambalaje de carton, cutii de bere, iar verdeața, crescută haotic ascunde și alte urme ale „civilizaţiei”: prezervative, mucuri de ţigară, canapele uzate aruncate după bunul plac sau alte obiecte de mobilier, de care unii locatari s-au debarasat, fără a le păsa pe unde le abandonează. Desigur, din peisaj nu lipsesc nici câinii maidanezi, care reîntregesc acest tablou de „vis”.Până să ajungi la Cimitirul Municipal, oamenii se plâng de canalizări, dar şi de străzile asfaltate în timpul pandemiei de Covid-19, Constantin Bobescu, Ionel Perlea şi Nicolae Kirculescu, despre care spun că au fost peticite de nenumărate ori până acum şi tot proaste sunt. Cei care locuiesc chiar vizavi de locul în care şi-au găsit odihna cea de veci alţi semeni de-ai noştri sunt disperaţi de oamenii străzii care poposesc, din când în când, pe iarba din spatele blocurilor lor, unde a fost improvizat un adevărat dormitor: o saltea aşezată meticulos pe un postament de lemn, care să le fie culcuş în unele zile. Din decor nu lipsesc prosoapele folosite, murdare, aruncate de unii oameni, haine ponosite, împrăştiate peste tot, perne. Ce spun oamenii din zonă?„Am tot văzut, în unele seri, pe geam, mai mulţi oameni care fac foc şi se aşează în jurul lor, pentru a se încălzi. Câteodată, am zărit chiar adulţi, dar alteori, cu ei sunt şi copii. Vin şi pleacă. Nu îi vedem în fiecare seară, dar fac gunoaie, iar toate acestea s-au transformat într-un real focar de infecţie, ceea ce nu este normal”, ne-a declarat Ion T., un cetăţean nemulţumit care locuieşte în această zonă. Teodor G. ne-a povestit că, în plus, în continuare, aici este raiul prostituatelor.„Dacă te plimbi prin spatele blocurilor, este plin de prezervative”, a subliniat bărbatul. Cei care locuiesc la Energia sunt convinşi că singurul mod de a se păstra curăţenia este, probabil, aplicarea unor amenzi usturătoare, care să le frigă buzunarele persoanelor indisciplinate, care aruncă gunoaie peste tot.„Pe de altă parte, eu mă gândesc că dacă ar fi montate nişte camere de supraveghere, poate s-ar mai cizela şi concetăţenii noştri, iar prostituatele nu şi-ar mai face veacul pe aici. Iar dacă amenzile nu îi sperie, cei care sunt prinşi, să fie puşi să cureţe toată mizeria. În acelaşi timp, şi Poliţia ar putea să patruleze mai mult şi să le aplice amenzi celor certaţi cu legea şi cu bunul simţ”, este de părere Marcela P.Locuitorii speră, ca la un moment dat, oamenii să se mai civilizeze, dar până atunci sunt nevoiţi să trăiască printre tot felul de indivizi care aruncă gunoaiele pe unde au chef, lasă numai mizerii în urma lor şi nu le pasă de nimic. Pe scurt, cu indivizi pentru care bunul simţ este pe cale de dispariţie.Ca bonus, în locul unde, cu aproximativ cinci ani exista un loc de joacă, acum, nu mai există decât praf şi gunoaie.„Noi încă sperăm că Primăria Constanţa ne va include pe lista cartierelor în care se are în vedere înfiinţarea de noi locuri de joacă, pentru că şi aici sunt copii, nu doar în alte zone ale oraşului”, ne-a mărturisit o mămică. Cum spuneam, câinii constituie o altă problemă. Deseori, în faţa cimitirului sunt întâlnite haite întregi, care sperie populaţia din zonă, dar şi pe cei care se duc la cimitir, cu diferite treburi.