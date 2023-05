Ce servicii vă poate oferi un avocat de drept civil din Timișoara

Dreptul civil este acea ramură a dreptului care reglementează relațiile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoanele fizice și/sau juridice. Mai exact, dreptul civil acoperă o gamă largă de situații precum: succesiuni, executări silite, contracte de vânzare-cumpărare, relațiile de familie precum: divorț, partaj, domiciliul minorului, custodie și altele. Un avocat specializat în drept civil vă poate oferi servicii de consultanță și reprezentare în oricare dintre aceste situații.Sunt nenumărate cazuri în care un avocat de drept civil din Timișoara vă poate ajuta, însă, de multe ori, oamenii evită să ia legătura cu acesta fie din motive financiare fie crezând că problemele pe care le au nu necesită ajutorul unui avocat. Este foarte important ca atunci când vă confruntați cu o problemă juridică, indiferent de natura ei, să apelați la ajutorul unui specialist pentru a evita agravarea problemei. Iată câteva situații în care vă poate ajuta un avocat bun de drept civil:– Este cea mai comună problemă cu care oamenii se prezintă în fața avocatului. De multe ori soții nu reușesc să cadă de comun acord asupra divorțului și atunci sunt nevoiți să apeleze la un avocat specializat în divorț. Acesta se va ocupa de toate actele necesare demarării procedurii și vă va ajuta la stabilirea domiciliului minorului, dacă există, sau la stabilirea pensiei alimentare. După aceea, vă poate ajuta și în cadrul procesului de partaj unde vor fi necesare expertize pentru stabilirea masei partajabile și a cotelor ce revin fiecărui soț.Din păcate violența domestică este încă prezentă în foarte multe familii din România. Dacă sunteți victima abuzurilor fizice, sexuale, verbale ale partenerului de viață atunci trebuie neapărat să apelați la un avocat bun în dreptul familiei și violență domestică. Este crucial să faceți acest lucru cât mai repede deoarece astfel de situații pot scăpa foarte ușor de sub control și riscați ca lucrurile să se agraveze. Un avocat bun vă va spune ce trebuie să faceți pentru a obține, dacă este cazul, un certificat medico-legal sau un ordin de protecție.– Deși poate părea un lucru extrem de simplu, achiziționarea unui imobil se poate transforma foarte ușor într-un coșmar. Un avocat specializat în drept imobiliar vă va oferi asistență și sfaturi cu privire la procesul de achiziționare sau vânzare a unei proprietăți, de la negocierea contractului și până la finalizarea tranzacției. Acesta poate identifica problemele și riscurile potențiale și vă poate oferi soluții juridice pentru a vă proteja investiția.– Dezbaterea succesiunii poate fi un proces foarte complex care necesită experiență și cunoștințe juridice specializate. În cazurile în care există mai mulți moștenitori care nu se află în relații bune unii cu ceilalți și nu sunt de acord cu împărțirea bunurilor, va fi necesar ca dezbaterea succesiunii să se facă în instanță. Dacă vă aflați în această situație, apelați la un avocat bun în succesiuni din Timișoara pentru a vă asigura că drepturile dumneavoastră succesorale sunt respectate.Din ce în ce mai dese, accidentele rutiere provoacă anual foarte multe victime. Dacă ați fost victima unui accident rutier în Timișoara, luați cât mai repede legătura cu un avocat specializat în accidente rutiere. Un avocat bun vă va reprezenta iar dumneavoastră aveți șansa să primiți despăgubiri pe măsura prejudiciului suferit.Și acesta este un domeniu care se află sub cupola dreptului civil. O executare silită vă poate pune în dificultate financiară pe termen lung dacă nu o contestați, iar pentru a face acest lucru aveți nevoie de un avocat bun în executări silite.Toate cele de mai sus dar și altele intră sub umbrela generoasă a dreptului civil. Cabinetul de avocatură Alexandru Mușătoiu din Timișoara , cu peste 17 ani de experiență, vă oferă toate aceste servicii de drept civil, dar și servicii juridice în ce privește dreptul muncii sau drept comercial și fiscal