Ce sunt cumpărăturile impulsive şi cum le poţi pune STOP

În ziua de azi, shopping-ul este la îndemâna oricui. Poţi să cumperi online, din magazinele de lângă casă, din mall-uri sau centre comericiale. Totuşi, cea mai mare provocare rămâne să faci shopping smart, astfel încât cumpărăturile să nu îţi afecteze bugetul şi obiectivele financiare şi să nu cedezi tentaţiei de a cumpăra impulsiv.Cumpărăturile impulsive se referă la achiziţionarea de produse sub imboldul momentului. Poate vezi o reducere, un produs frumos ambalat sau poate toţi prietenii tăi şi-au achiziţionat deja un astfel de produs, ceea ce te face să te grăbeşti să cumperi şi tu acel ceva.Marketingul agresiv din ziua de azi foloseşte uneori tehnici ce impulsionează cumpărătorii să achiziţioneze un produs cât mai repede. Printre ele se număra reducerile pe termen scurt, de obicei sub sintagma “Doar azi”, “Grăbeşte-te, stocul este limitat” sau campaniile ce antrenează sentimentul de FOMO.FOMO, mai exact “fear of missing out” sau “frica de a rata ceva important” este o emoţie pe care foarte mulţi utilizatori de social media o resimt. Aceasta apare atunci când observă că alţii au deja un anumit lucru sau ating un anume obiectiv şi ei nu. Astfel, apare dorinţa aliniere cu trendurile date de ceilalţi.Sentimentul de FOMO te poate face să cumperi impulsiv anumite lucruri, deoarece îţi doreşti şi tu să ai un produs sau un serviciu de care alţii se bucura, de la influenceri şi până la prieteni.Nu toate cumpărăturile ad-hoc se încadrează la shopping impulsiv. De obicei, printre cele mai întâlnite semne ale acestui obicei se numără:· Senzaţia că pierzi controlul atunci când mergi la cumpărături. Îţi doreşti să cumperi foarte multe lucruri sau achiziţionezi o mulţime de produse, chiar dacă nu erau pe lista ta de cumpărături.· Foloseşti shopping-ul pentru a gestiona sentimentele negative. Spre exemplu, atunci când ceva te supăra sau te întristează, vrei să “te tratezi” cu o sesiune de shopping. Acelaşi lucru se poate aplica şi pentru sentimente pozitive. Ai o zi bună, aşadar vrei să te răsfeţi cu o sesiune de shopping.· După cumpărături, ai o senzaţie de vinovăţie, ba chiar vrei să returnezi anumite produse, când îţi dai seama că nu ai nevoie de ele sau nu sunt chiar pe gustul tău.· Ascunzi anumite achiziţii de cei dragi, de la familie şi până la partener.· Foloseşti cardul de credit sau liniile de credit iresponsabil. Acumulezi mai multe datorii decât aveai în plan şi devine greu să gestionezi bugetul lunar sau anual.Cumpărăturile oferă în general un sentiment de plăcere. Activitatea în sine este asociată cu eliberarea de endorfine şi dopamină, mai exact a unor hormoni implicaţi în crearea unei stări de bine. Totuşi, cumpărăturile impulsive nu sunt un pansament rapid pentru gestionarea eficientă a emoţiilor şi nu ajută pe termen lung, mai ales atunci când ai obiective financiare de respectat.Marketing-ul agresiv, FOMO sau fear of missing ouţ, încercarea de a gestiona mai bine emoţii negative, presiunea din social media, toate pot contribui la shopping-ul impulsiv. Bineînţeles, este esenţial să descoperi ce anume declanşează la tine un astfel de comportament, ca să poţi găsi soluţiile potrivite.Combaterea acestui obicei se poate face cu paşi mici, în timp. Printre cele mai simple tips & tricks pe care le poţi încerca se numără:· Observarea obiceiurilor când vine vorba de bani. Încearcă să ţii evidenta bugetului lunar ca să observi pe ce cheltui cei mai mulţi bani şi cât de costa în total sesiunile de shopping. În acest fel, vei putea găsi soluţii pentru a-ţi gestiona bugetul mai bine.· Înlocuieşte achiziţiile mici cu o singură achiziţie mare. Încearcă să investeşti bani în lucruri ce contează şi care îţi impactează direct calitatea vieţii, precum serviciile medicale, alimentaţia sau chiar mobila. Dacă îţi doreşti ca într-o lună să achiziţionezi mobilă nouă pentru dormitor, care îţi influenţează direct stilul de viaţă, renunţă la alte mici cheltuieli. Poate fi vorba despre un set complet de mobilă de dormitor, o comodă , un dressing sau orice altceva ce va face o diferenţă în casa ta. Atunci când îţi îndrepţi atenţia către achiziţii ce contează cu adevărat, care aduc un plus de valoare în viaţa ta, va fi mai uşor să renunţi la sesiunile de shopping impulsiv.· Învaţa să aştepţi. Indiferent de ceea ce vrei să cumperi, de la haine şi până la mobilă , amâna achizita pentru câteva zile. În acest fel, îţi vei da seama dacă este cu adevărat importantă sau doar voiai să cumperi ceva sub un impuls de moment.Oricine poate cădea pradă tentaţiei de a face shopping impulsiv în anumite momente ale vieţii. Vestea bună este că există soluţii, de la stabilirea unui buget fix pentru shopping şi până la amânarea achiziţiilor pentru câteva zile. Desigur, dacă problema persistă, atunci ajutorul unui psiholog sau psihoterapeut va fi de folos pentru a identifica cauzele emoţionale din spatele comportamentului.