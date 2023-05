Centrul de adopții pentru căței „Norocel” din Constanţa şi-a deschis porţile

Marţi, 16 mai, Primăria Constanța a deschis primul Centru de adopții pentru căței, continuând în acest fel demersurile pentru îmbunătățirea calității vieții și găsirea unor familii adoptive pentru aceste suflete.„De astăzi, adopția unui cățel va fi mai ușoară. Am deschis porțile Centrului de adopții canine «Norocel», un loc unic în Europa. Acesta va funcționa cu sprijinul partenerilor noștri Animal Society și Four Paws, cărora le mulțumim pe această cale. Amenajarea spațiului a fost posibilă și cu sprijinul elevilor și cadrelor didactice de la Colegiul Național de Arte «Regina Maria» din Constanța și al reprezentanților Uniunii Armenilor din România. Aici veți găsi, într-un spațiu prietenos, căței simpatici, jucăuși, frumoși, curioși și disponibili pentru adopție gratuită. Prin decizia de a adopta, acordaţi o nouă șansă, salvați o viață și asigurați locul în adăpost pentru un alt animal abandonat care are nevoie de găzduire și îngrijire de specialitate”, a declarat viceprimarul municipiului Constanța, Ionuț Rusu. Persoanele interesate sunt așteptate pe strada Răscoalei din 1907 nr. 4 ( fostul sediu al Administrației Piețelor). Mai multe detalii puteți obține de la personalul de specialitate, la numărul de telefon: 0733.045.213.