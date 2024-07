City Park Mall Constanța revine cu surprize inedite vara aceasta: reduceri de până la 50% în magazinele exclusiviste și o varietate de opțiuni culinare

City Park Mall Constanța le-a pregătit vizitatorilor o serie de surprize și oferte inedite la cele mai cunsocute branduri partenere. Până la finalul lunii august, clienții centrului comercial se pot bucura de ultimele tendințe în modă și beauty.City Park Mall, cunoscut drept o destinație de top în Constanța pentru experiențe 360 și momente de relaxare, aduce în prim-plan o combinație exclusivistă de branduri premium. Printre magazinele prezente se numără: Lynne, BSB, Gant, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Intimissimi, Calzedonia, Wicked, Nissa, Motivi, Longines, Musette, Obsentum, Belher, MAC, Pupa, Anastasia.Clienții City Park Mall își pot începe vizita cu o cafea aromată de la Starbucks, Paul, Gloria Jean’s, Tucano și Filicori, unde se pot bucura de băutura preferată într-un ambient plăcut și relaxant.Surprizele continuă cu o serie de promoții atractive în perioada următoare. Reducerile sunt valabile pentru o gamă variată de produse, de la îmbrăcăminte la accesorii și cosmetice:Modă:· Tommy Hilfiger – Reduceri de până la 50%, 29.07-31.08.2024· Calvin Klein – Reduceri de până la 50%, 29.07-31.08.2024· Intimissimi – Reduceri de 50% la articole selecționate, din 22.06.2024· Intimissimi Uomo – Promoție CUMPERI 2, PLĂTEȘTI DOAR 1, din 25.06.2024· Calzedonia – Reduceri de 50% la articole selecționate, din 01.07.2024· Under Armour – Reduceri și promoții speciale, valabile până pe 23.07.2024· CCC – Reduceri de până la 50%, valabile până pe 21.08.2024· Hermosa – Mid season sale, valabilă până pe 31.07.2024· 4F – Reduceri la produsele selectate, valabile până pe 31.08.2024· Tezyo – Prețuri speciale la articolele selectate, valabile până pe 31.08.2024· GRYXX – Prețuri speciale la o selecție de articole, valabile până pe 31.08.2024· Sinsay – Reduceri de până la 50% la articolele selectate, valabile până pe 21.07.2024· Reserved – Promoție la articolele selectate, valabilă până pe 14.07.2024· Various Brands – Cumpărând două perechi de papuci, se oferă 50% reducere la cea de-a doua pereche, valabilă până pe 31.08.2024Accesorii și ceasuri:· KULTHO – Reduceri de până la 30% la produse selectate, 29.06-21.07· Splend’or – Reduceri de până la 40% la produse selectate, 29.06-21.07· B&B – Reduceri de până la 40% la produse selectate, 29.06-21.07Parfumuri și cosmetice:· Douglas – Reduceri de până la 30% la produse selectate, 01-31.07.2024· PUPA – Reduceri de până la 50% la produse selectate, 01.07-25.08.2024· Yves Rocher – Reduceri de până la 50% la o selecție de produse, valabile până pe 23.07.2024· Melkior – Reduceri de până la 70% la produsele selectate, valabile până pe 31.08.2024· Obsentum - de 25% acordat la orice achizitie realizata in perioada 12-14 iulieArticole pentru copii:· Noriel – Reduceri de până la 50% la o mulțime de jucării și jocuri, valabile până pe 31.07.2024· Smyk – Reduceri de până la 70% la produsele selectate de îmbrăcăminte și încălțăminte· Magazinul certificat Lego – Cadou VIP Pălărie LEGO la achiziții de seturi LEGO Friends de minim 200 lei, cadou VIP Zmeu LEGO Ninjago la achiziții LEGO Ninjago de minim 200 lei și 20% reducere la oricare 2 seturi LEGO SpaceÎn plus, prin aplicația SPOT, fiecare vizită la City Park Mall devine o experiență 360, astfel încât utilizatorii rămân în permanență conectați la cele mai noi tendințe din modă și nu numai. Fiecare sesiune de cumpărături este răsplătită cu puncte de loialitate, prin care vizitatorii pot debloca noi beneficii și surprize, precum reduceri în magazinele preferate, premii speciale, cadouri și vouchere la magazinele partenere.În această perioadă, odată cu descărcarea aplicației SPOT, utilizatorii pot accesa secțiunea „Răzuiește și câștigă“, unde, dacă scanează bonurile de cumpărături de minimum 500 de lei de la magazinele sport partenere, pot câștiga un voucher cadou în valoare de 50 lei din partea centrului comercial, în limita stocului disponibil. De asemenea, la finalul vizitei în City Park Mall, toți clienții pot face plata parcării direct în aplicația SPOT, prin simpla scanare a tichetului de parcare.Food court-ul din City Park Mall oferă o întreagă diversitate culinară, fiind locul perfect pentru a savura toate specialitățile. După o sesiune binemeritată de cumpărături, vizitatorii pot alege dintre numeroase opțiuni, precum: LUV Caffe & Bistro, Burger King, Enjoy Sushi, Mesopotamia, Nikos Greek&Fast, Pep&Pepper, Pizza Hut, Pizza San Marco, Rustic, Salad Box, Cartofisserie, Chopstix, Enjoy Burger, KFC, Mc Dondald’s, Noodle Pack, Plic Drive, Spartan, SUBWAY sau Taco Bell, Pho Tuan.Mai multe detalii despre evenimentele organizate de City Park Mall Constanța pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial, la secțiunea „ Evenimente ”, precum și pe paginile de Instagram și Facebook ***Despre City Park MallInaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Gant, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri, Wicked sau Lynne sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Epil Point, World Class, Locar Wash, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Craiova, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre..Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.