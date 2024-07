City Park Mall Constanța pregătește reduceri exclusive și surprize la Neversea 2024

Festivalul Neversea se apropie cu pași repezi, iar City Park Mall Constanța este partener al evenimentului și anul acesta. Centrul comercial revine cu o serie de surprize și facilități pentru iubitorii de muzică și atmosferă electrizantă.City Park Mall Constanța le oferă ocazia vizitatorilor să capteze cele mai frumoase momente din vara aceasta, petrecute alături de familie și prieteni, într-un cadru special amenajat pentru fotografii, în centrul comercial.În plus, prin descărcarea aplicației SPOT, în perioada 1-3 iulie, utilizatorii pot câștiga unul dintre premiile de bun venit din aplicație.Reduceri speciale pentru fanii NeverseaÎntre 2 și 9 iulie, festivalierii vor avea, în baza brățării de acces la Neversea, reduceri de până la 40%, pregătite exclusiv pentru ei! Peste 35 de magazine semnalizate cu o bulină vor oferi reduceri speciale pentru posesorii de brățări Neversea. Magazinele participante sunt:Fashion· Napapijri: 40% discount la toate produsele· Benvenuti: Extra 10% reducere la întreaga colecție de încălțăminte și marochinărie· CCC: 10% discount pentru produsele nereduse și 15% discount la colecția de Festival· Ecco: 10% extra reducere pentru articolele reduse din magazin· BSB: Geantă BSB cadou la achiziții din magazin, în limita stocului disponibil· Nissa: 10% discount· Mizar: 10% reducere la produsele la preț întreg, valabilă în Constanța Shopping City· Urban Smash: 15% reducere· 4F: 15% reducere aplicată din prețul curent al produsului· Nike: 20% discount la toate produsele nereduse (apparel + footwear)· Biaggio: Reducere între 10% și 20% la produse marcate special pentru eveniment· Bumbacel: 25% discountBeautyNala: 25% discount cu codul NALANEVERSEAMy Geisha: Vouchere valorice de 50 Ron pentru achiziții de minim 300 RonAnastasia Beverly Hills: 10% discount la produse și serviciiXpert Beauty: 10% extra-reducere cumulată cu reducerile existente (exceptând Kerastase și L’Oreal)Belher: 20% discount la produse și serviciiProfihairshop: 20% discount la brandurile Directions, Hair Color, Cameo, Kaypro și lac de unghii OrlyMelkior: 15% discount la toate produsele pentru participanții festivaluluiSabon: 20% discount (excepție Dead Sea Collection) și 100 de kituri sampling cu ritualul SabonYves Rocher: 10% extra discount la toate produseleLifestyle și FMCGVodafone: 50% reducere în primul an la portare pentru abonamentul RED UnlimitedCărturești: 10% discount la toată oferta de muzică din stoc (CD + vinil)Paul: 20% discount la produse, fără cumul cu alte ofertePlic Drive: 20% discount la toate produseleMagazinul certificat LEGO: 10% reducere pentru întreaga selecție de produse LEGO la preț întregLUV Coffee & Bistro: 10% discount la toate produseleGameworld: Un cocktail gratuitJPB Tabac Shop: 15% discount la produsele OCB & BaliShagPho Tuan: 20% discountEnjoy Sushi: 15% reducereTaco Bell: 20% discount la orice produs din meniu, cu excepția celor la ofertăWicked: 20% discount la toate produseleCover Shop: Oferta 2+1 gratis (excepție produse Guess, Karl Lagerfeld și originale)Misty Gelato: 2+1 gratis la două cupe cumpărateBerlin Optic: 20% discount la ochelari de soare și de vedereCandy Star: Cadou la achiziții de minim 50 leiPizza Hut: 20% discount la orice produs din meniu, cu excepția produselor la ofertăFarmacia Help Net: 50% discount la o achiziție de minimum 250 de lei, în baza brățării și a cardului de fidelitate Help NetCity Park Mall ți-a pregatit super experiențe la festival!Festivalul Neversea promite o experiență de neuitat, completată de reduceri speciale și activități interactive pentru toți participanții, din partea City Park Mall. Centrul comercial îi așteaptă la festival pe toți vizitatorii cu un corner special unde aceștia se pot bucura de o serie de experiențe gratuite, exclusiv pe baza aplicației SPOT.Organizatorii au pregătit un photo corner cu tematică de carnaval, popcorn gratuit, roata norocului cu premii (vouchere valorice, poze instant Polaroid, evantaie, pistoale cu baloane de săpun), un corner de reciclare a sticlelor de plastic, ghicitoarea destinului, și o zonă de relaxare la umbra unui cort specific african.Mai multe detalii despre evenimentele organizate de City Park Mall Constanța pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial, la secțiunea „ Evenimente ”, precum și pe paginile de Instagram și Facebook ***Despre City Park MallInaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. ***Despre City Park MallInaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store