Clădirea Bibliotecii Judeţene Constanţa reclamă urgente investiții. Lift defect, acoperiș franjuri, toalete comuniste

De 34 de ani, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” funcţionează în acelaşi sediu de pe strada Mircea cel Bătrân nr. 104 A. Din păcate, trecerea timpului şi-a pus din plin amprenta asupra clădirii: sunt probleme cu acoperişul, prin care intră apa, atunci când plouă, au apărut crăpături în zidărie, băile arată deplorabil, şi nu numai.Pragul Bibliotecii „Ioan N. Roman” este trecut, anual, de mii de constănţeni pasionaţi de lectură, carte și cultură. Unii nu poposesc decât câteva minute la bibliotecă, alţii stau mai mult, dar niciunul nu are nimic de comentat la adresa personalului, ci se plâng doar de condiţiile de la toaletă, de lipsa liftului etc. „Nu am crezut că au astfel de condiţii, dar când am intrat în toaleta de la parter, am rămas şocată. Gresia spartă pe jos, crăpată, WC-ul mâncat de rugină. Am avut impresia că intru în WC-ul bunicii mele de la ţară”, ne-a declarat Marinela J.Însoţit de un copil de 7 ani, Sebastian M. ne-a mărturisit că cel mic nici nu vrea să audă măcar de toaleta de la bibliotecă. „Preferă să-şi ia rapid cărticelele pe care vrea să le citească şi să plecăm. La baie nu vrea să intre nici în ruptul capului şi dacă stau bine şi mă gândesc, nu arată deloc bine. În ceea ce priveşte faianţa de pe pereţi, se aseamănă foarte mult cu cea pe care o aveam şi noi în baie sau bucătărie, pe vremea lui Ceauşescu”, a adăugat bărbatul.Un alt cititor, care are handicap, ne-a mărturisit că pentru el este un adevărat chin să urce în sala de lectură. „Mă mişc foarte greu şi, în lipsa unui lift funcţional, este extrem de dificil să urc la etajul I sau II”, ne-a declarat acesta.Infiltraţiile au ajuns şi la panourile electrice, un real pericol de incendiuÎntrebat despre această situaţie, directorul bibliotecii, Amelia Stănescu, ne-a declarat următoarele: „Am cunoscut din prima zi în care am venit la bibliotecă nevoile acestei clădiri. Toate elementele legate de nevoile bibliotecii au fost deja transmise la Consiliul Judeţean. Am avut vizite, constatări ale situaţiei actuale şi sunt sigură că ele se vor rezolva. Problemele majore sunt, în special, legate de repararea acoperişului, pentru că, atunci când plouă, avem infiltraţii şi nu orice fel de infiltraţii, ci pe la panourile electrice, care implică, pericol de incendiu. Noi, oricum, avem o listă de probleme, dar aceasta este mai gravă, pentru că implică pericol de incendiu şi este afectat personalul, publicul, inclusiv fondul principal de carte, pentru că avem infiltraţii şi la subsol, unde este fondul general de carte. Este mucegai, sunt infiltraţii acolo şi, în timp, totul se degradează. Legat de lift, acesta nu a funcţionat decât un an, de când a fost dată clădirea în folosinţă. Practic, obturăm posibilitatea unui public de a intra în bibliotecă, şi aici mă refer la persoanele cu dizabilităţi. Cu acest lift se poate ajunge la etajul I, unde sunt sălile de împrumut sau la etajul II, unde sunt sălile de lectură, sau în aulă unde se desfăşoară diferite evenimente. Desigur, între timp, s-au găsit alte soluţii pentru aceşti oameni. Uneori, au fost chiar luaţi în braţe şi duşi unde voiau să ajungă”.La rândul său, Anca Ciameta, director achiziţii în cadrul bibliotecii, ne-a declarat că, pe partea de reparaţii, executate din bugetul pe anul acesta, au în vedere, cu precădere, repararea acoperişului. „În ceea ce priveşte băile, aici nu s-a mai intervenit de când s-a dat în funcţiune clădirea. De asemenea, mai sunt probleme şi la exterior: avem crăpături, geamurile nu s-au mai schimbat”, a completat aceasta.Potrivit purtătorului de cuvânt al CJC, Marian Cioacă, Consiliul Judeţean Constanţa, la momentul actual, este în curs de elaborare a proiectului tehnic pentru reabilitarea şi modernizarea Bibliotecii Judeţene. După deschiderea axelor de finanţare, acesta va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR).Lucrările de renovare la Filiala 3 au schimbat condițiile de lecturăPână la găsirea unei surse de finanţare, cititorii vor beneficia de aceleaşi condiţii, cu care s-au obişnuit deja.Între timp, constănţenii mai au la dispoziţie încă un spaţiu al bibliotecii, care a fost renovat anul trecut. Este vorba despre spațiul filialei 3 al Bibliotecii Județene, din strada I. C. Brătianu nr. 68, cititorii fiind acum aşteptaţi într-un spațiu primitor, în care au ocazia să descopere varietatea serviciilor oferite de către instituţia de cultură. Precizăm că lucrările de renovare au constat în schimbarea și montarea de parchet pentru trafic intens, înlocuirea țevilor principale de încălzire termică, a celor de alimentare hidranți, s-a văruit și vopsit pereții și a fost înlocuit mobilierul în totalitate cu rafturi fixe și mobile, dar și cu scaune și mese moderne de studiu.