Un nou termen lansat pentru mutarea cartierului Henri Coandă. ”Eu nu vreau să plec de aici”

Cartierul Henri Coandă a fost perceput dintotdeauna de către majoritatea constănțenilor drept un cartier periculos, un loc de care trebuie să te ferești, cel puțin noaptea, dacă nu vrei să fii abordat de către diferiți indivizi. Aceste idei au fost amplificate și de relatările unor locuitori din zonă, care au menționat de-a lungul timpului că atmosfera din cartier este adesea zgomotoasă și că o parte dintre rezidenți ar fi certați cu legea.







Despre cartierul Henri Coandă s-a vorbit, mereu, mai mult de rău, decât de bine, imaginea sa fiind puternic afectată de scandalurile frecvente care au avut loc în zonă. La aproape 13 ani de la înființare, locuitorii blocurilor din apropiere continuă să se plângă de mizeria și gălăgia de acolo. Dar iată că discuția despre posibilitatea relocării rezidenților din cartierul Henri Coandă în zona industrială Palas este, în continuare, în atenția reprezentanților Primăriei Constanța, ba chiar se fac pași în această direcție.

Cartierul social Henri Coandă a fost înființat în anul 2012, iar proiectul a aparținut fostului primar al municipiului Constanța, Radu Mazăre. Cartierul a fost construit pentru a oferi locuințe sociale persoanelor defavorizate din oraș. Atunci au fost realizate 798 de apartamente cu 1.734 de dormitoare, care au costat 7,78 milioane de euro.

Încă de la început, cartierul a reprezentat o sursă a controverselor în oraș, din cauza problemelor legate de infracționalitate, dar și conflictele care erau tot mai dese. Adică, locuitorii din zonă s-au confruntat frecvent cu furturi, scandaluri și agresiuni, iar mulți dintre aceștia au ajuns să-și facă griji pentru siguranța copiilor și nepoților lor.

Pe de altă parte, această reputație negativă îi afectează și pe rezidenții care își doresc să ducă o viață liniștită, dar care sunt adesea asociați pe nedrept cu comportamentele celor ce creează probleme.

„Mi-am învățat copiii să ocolească pe cât pot zona. Am avut atâtea cazuri în care locuitorii din zonă s-au bătut între ei, au agresat alte persoane, au furat. Să nu mai vorbim de mizerie. Gunoaie aruncate peste tot, își întind rufele pe unde apucă. Nu este un peisaj frumos. Totuși, ne aflăm într-o zonă intens circulată. Nu ne face cinste. Eu îi consider periculoși, tocmai de aceea m-aș bucura să se mute, sunt dubioși”, a declarat pentru redactorii ziarului Cuget Liber, Georgiana C., femeie care locuiește în apropierea cartierului Henri Coandă.







„Nu am abandonat ideea”

Mutarea cartierului Henri Coandă a fost întotdeauna un subiect de interes pentru constănțeni și se pare că acest lucru este tot mai probabil să se întâmple. Primarul Constanței, Vergil Chițac, a explicat de ce acest proces a bătut pasul pe loc, dar și unde și când vor fi relocați locuitorii.

„S-au făcut pași în acest sens. Este vorba despre strada Celulozei, noi avem acolo cinci hectare date prin Hotărâre de Guvern pentru un cartier social, pe care le-am luat de la Ministerul Apărării Naționale. Până în 2028 trebuie făcut. Hotărârea de Guvern datează din 2018, eu am venit în 2020, însă acolo nu puteam, chiar dacă aveam bani, să facem un cartier social, pentru că nu aveam PUZ pentru așa ceva. Ne trebuia un document urbanistic. Acum, am dat drumul la PUZ și este în lucru pentru cartierul social. Nu am abandonat ideea. Zona Henri Coandă, asta este viziunea mea, va fi relocată acolo și tot ce este Henri Coandă, cu spațiul dintre blocuri și tot ce ține de zonă, va fi un spațiu care va fi redat cetățenilor”, a declarat primarul Constanței, Vergil Chițac, în cadrul unei emisiuni realizate la Antena 3 Constanța, parte a Trustului de presă Cuget Liber.

Însă contează și părerea celor care chiar locuiesc acolo, părere care nu este una tocmai bună. Mulți dintre ei susțin că s-au obișnuit în acel cartier și că acolo este casa lor.

„De ce ne mută ca pe obiecte? Ca pe niște animale. Eu nu vreau să plec de aici. Ce să facem dacă unele persoane care locuiesc în cartier fac numai prostii? Suntem toți văzuți rău”, ne-a declarat o vârstnică, vizibil afectată de veste.

„Eu nu plec nicăieri! Ce o să îmi facă? Să mă ia cu forța! Aici ne este foarte bine”, ne-a declarat un al locuitor al cartierului.

Locuitorii mai au doar trei ani să se obișnuiască cu ideea, iar noi, tot atât, să urmărim dacă această relocare chiar va avea loc. Din câte putem observa, locuitorii cartierului nu sunt încântați de aceasta decizie și susțin că nu vor să fie mutați. Vor nu vor… există posibilitatea ca dorințele lor să nu fie respectate și să se ”trezească” mutați în zona industrială Palas. Până atunci, vom urmări în continuare subiectul și vom reveni cu mai multe detalii.