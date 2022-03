Concurs de idei pentru studenţii la arhitectură, despre oraşe prietenoase cu mediul

Studenții români de la arhitectură și urbanism din țară vor proiecta viitoarele orașe ale responsabilității de mediu din România.Asociația Respo DEEE împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează inițiativa Respo City, un concurs de idei dedicat tuturor studenților facultăților de arhitectură și urbanism din România. La concurs participă toate centrele universitare de profil din țară, respectiv Facultatea de Arhitectură și Urbanism București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism Timișoara, Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură din cadrul Universității Oradea, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca și Facultatea de Arhitectură din Iași.Prin acest proiect, studenții sunt invitați să-și imagineze o zonă din aceste orașe ale României care să fie dedicată exclusiv responsabilității de mediu și colectării deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Astfel, studenții vor face propuneri de amenajare urbană care să înglobeze puncte de colectare a DEEE-urilor (deșeuri de echipamente electrice și electronice), spații de întâlnire pentru comunitate, locuri de joacă pentru copii, colțuri dedicate schimbului de idei și conferințelor cu scop educativ de mediu.Respo City se prezintă astfel ca o competiție de creativitate și inovare în ceea ce privește felul în care studenții abordează managementul deșeurilor – în mod particular DEEE-urile.„Toate orașele României trebuie să devină cât mai curând orașe ale responsabilității de mediu. Concursul RESPO CITY pregătește România pentru integrarea activității de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în viața de zi cu zi a orașelor și a locuitorilor lor. Ne bucură implicarea studenților români de la toate facultățile de arhitectură și urbanism din țară, într-un concurs de la care așteptăm o viziune inovativă, prin care responsabilitatea de mediu să treacă de la concept, la acțiune în masă. România suferă la capitolul colectării deșeurilor electrice și electronice și sperăm ca ideile studenților români să surprindă nu doar utilitatea acestor zone de responsabilitate de mediu, dar mai ales designul inovativ care să impulsioneze reflexul de mediu al populației. În același timp, România va beneficia de sume uriașe prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar pentru finanțarea acestei tranziții verzi, trebuie să fim pregătiți cu cele mai bune idei de spații și platforme urbane, prin care managementul deșeurilor să depășească impasul în care se găsește astăzi”, spune ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos.Tema propriu-zisă a concursului RESPO CITY constă în amenajarea unei suprafețe de 600 – 800 mp (într-o zonă, la alegerea participantului și predefinită în regulament), care să includă următoarele: zona verde de recreere - 50% din totalul suprafeței; zona de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) - 25% din totalul suprafeței și zonă de educare și conștientizare - 25% din total suprafață. Siturile care vor face obiectul concursului există în mod fizic și sunt localizate în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea si Iasi, iar proiectul fiecărui concurent va consta în maximum 3 planșe din care să reiasă viziunea proprie asupra spațiului ales.Perioada de înscriere pentru proiectul RESPO CITY este cuprinsă între 15 martie și 30 mai, se poate face online pe www.respocity.ro, urmând ca, pe 15 iunie, să fie anunțate proiectele câștigătoare. Concursul are premii totale în valoare de 8.000 Euro, după cum urmează: ✅Premiul 1- 5000 Euro ✅Premiul 2- 2000 Euro ✅Premiul 3- 1000 EuroLa jurizare se va lua în calcul ca proiectele propuse să fie pe deplin funcționale, acestea putând fi ulterior materializate de instituțiile responsabile în acest sens. Proiectele de amenajare urbană trebuie să aibă, în plus, și factorul de educare al comunității în ceea ce privește responsabilitatea față de mediu și colectarea responsabilă a DEEE-urilor.