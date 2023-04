Cotizaţiile stomatologilor constănţeni rămân sub cheia președintelui Aureliana Caraiane! "Nu spunem în presă ce facem noi cu banii"

Mai mult decât atât, articolul nostru a ajuns și la urechile medicilor din Timișoara, la o distanță de peste 700 de kilometri, unde şi ei se confruntă, uneori, cu probleme asemănătoare celor de la Constanţa. Aceștia susţin că, în sfârşit, medicii de la malul mării încep să se ridice, dar, cu toate acestea, CMSR (Colegiul Medicilor Stomatologi din România) refuză să pună în aplicare sentința definitivă a instanței care îl obligă să dea actele contabile defalcate.







„CMSR hărțuieşte medicii care au curajul de a spune adevărul”



Dr. Mihaela Cuțui precizează că este vorba despre sentinţa definitivă prin care CMSR este obligat să pună la dispoziție toate actele contabile în analitic (toată execuția bugetară din ultimii ani) și procesele verbale ale ședințelor Consiliului Național al CMSR. „Conform legii, orice cheltuială externalizată din banii medicilor trebuie votată de Consiliul Naţional. Din păcate, nu există așa ceva şi sunt multe colegii teritoriale aservite conducerii naționale, exact cum este şi cel de la Constanţa. Doamna Caraiane este apropiata doamnei Ecaterina Ionescu, președintele CMSR, și nici dânsa nu justifică cheltuielile. Înainte de orice ședință de Adunare Generală Teritorială trebuie să se trimită atât membrilor Consiliului Teritorial, cât și membrilor Adunării Generale Teritoriale tot raportul financiar pe anul ce se vrea descărcat, dar puține colegii fac acest lucru. La ora actuală, CMSR a ajuns un organism totalitar, abuziv și care hărțuieşte medicii care au curajul de a spune adevărul”, este de părere medicul.





Specialistul a adăugat că, în prezent, conducerea naţională a Colegiului Medicilor Dentiști a transformat foarte mult acest colegiu, inclusiv modificându-se Legea nr. 95/2006. „La ora actuală, colegiul a ajuns un organism profesional dictatorial. Adică legea conține elemente anticonstituționale, în cuprinsul ei, în forma modificată, din acest an. Problema este, de fapt, alta. Din interior, nu se mai poate face nimic. Noi, Timișul, suntem un colegiu care ne-am ridicat și am semnalizat toate încălcările legii. Totul a plecat de la faptul că această conducere națională a trădat profesia. Nu a existat niciodată o transparență decizională, nu a existat nicio dezbatere publică, pentru nicio hotărâre, iar marea majoritate a președinților de colegii din țară sunt aserviți, oameni care se află pe funcții de 5-6 mandate, adică de când s-a înființat acest colegiu, în anul 2004. Chiar și la Timișoara se știe că doamna Caraiane este o apropiată a președintelui CMSR. Totodată, este și o aberație în țara românească să mă constrângi să mă înscriu într-un colegiu care este discreționar. Pe ei îi interesează doar banii medicilor. Pentru profesie, nu s-a făcut absolut nimic. Din ce am aflat de la colegii noștri din Constanța, la ultima Adunare Generală au fost prezente doar patru persoane. Nu au anunțat evenimentul. În mod normal, se trimit e-mailuri din timp, pentru ca oamenii să poată lua parte la o astfel de adunare, dar ei nu vor ca oamenii să fie informați și să înceapă să pună întrebări. Vă dați seama, cu patru oameni nu se pot lua niște decizii”, este de părere medicul.







Alţi medici constănţeni cred că toate colegiile ar trebui desființate, pentru că nu fac decât să tragă bani de la oameni și să le facă viaţa mai grea, umblând după hârtii aiurea. Ca şi data trecută, am dorit să aflăm părerea preşedintelui Colegiului Medicilor Dentişti Constanţa, prof. univ. dr. Aureliana Caraiane, vizavi de toate aceste acuzaţii. „Nu am ce discuta. Să vină la şedinţe dacă vor să ştie ce se întâmplă cu banii lor. Nu spunem în presă ce facem noi cu banii”, a declarat decanul.



Dacă pentru cotizațiile medicilor nu vrea să dea explicații, rămâne de văzut dacă Aureliana Caraiane va dori să justifice acuzațiile ce vin din zona Facultății de Medicină Dentară.





Din păcate, puțini sunt cei care îndrăznesc să comenteze pe marginea subiectului, dar totuși există. Majoritatea preferă să-și vadă de munca în cabinet, fără să-și mai spună oful, numai pentru a nu avea probleme cu colegiul și să fie lăsați în pace.„În găşti mici, când ne mai adunăm, când apare vreo problemă, toţi discută, dar când a fost cazul să facem vreo cerere în acest sens, să ne ajute colegiul în vreun fel, nimeni nu s-a mobilizat. Cei mai mulți medici vor să îşi vadă de pacienţii pe care îi au, să lucreze şi să nu îşi mai bată capul. Plătim taxa lunară, despre care am auzit că se va mări, şi cam atât. Am înţeles că vor s-o mărească de la 80 de lei la 120 de lei, mult, mai ales în condiţiile în care, oricum, nimeni nu face nimic de banii aceştia. Din păcate, nu ne adunăm mai mulţi, cum au făcut cei de la Timişoara, şi, pe deasupra, mai suntem şi dezbinaţi”, a precizat un medic constănţean.