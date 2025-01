Credincioși din toată țara, la procesiunea Bobotezei, din Constanța. "Merită trăită măcar o dată în viață!"

Manifestarea de Bobotează de la Constanța a început în dimineața zilei de luni, de la ora 7.30, atunci când ÎPS Teodosie a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, apoi, de la ora 11.00 a avut loc procesiunea de Bobotează, de la Catedrală până în Portul Turistic Tomis.





„Venim în fiecare an în Constanța pentru Sărbătoarea Bobotezei. Venim de la Brașov, de la munte, și deja este o tradiție. Nu ne interesează frigul sau vântul puternic. Ce simțim aici nu poate fi exprimat în cuvinte, simțim liniște sufletească”, ne-a declarat Anișoara Petcu, pensionară venită cu întreaga familie la Constanța.





„Este pentru prima oară când participăm la o astfel de procesiune. Înainte priveam doar la televizor, iar anul acesta am hotărât să venim. Este ceva ce merită trăit măcar o dată în viață. Voi, constănțenii, aveți atât de multe lucruri de care să vă bucurați. Cu inima deschisă vă mărturisesc că de acum voi veni în fiecare an la Sărbătoarea Bobotezei”, ne-a declarat Ionel Stan, bărbat din Iași.











Arhiepiscopul Tomisului a parcurs drumul de la Catedrală, până în Portul Tomis, într-o caleașcă. Carele cu apă au fost trase, ca în fiecare an, de boi și măgari. Bujor, Mugurel, Mișcu și Rendea vin an de an la Constanța pentru a fi stropiți cu agheasmă de ÎPS Teodosie. Alături de ei a fost și măgărușul din Pecineaga, Pavarotti, care a tras după el un butoi de apă sfințită.













„Suntem la Sfânta Sărbătoare a Botezului Domnului din anul 2025, un an care se arată luminos, frumos. Fie ca seninul de astăzi să ne aducă roade, să avem discernământ în tot ceea ce facem. Să alegem întotdeauna binele, să fugim de rău. Mereu ne pândește răul, dar Hristos, cel ce s-a botezat din Iordan și care a sfințit apele, ne-a sfințit și pe noi și are grijă. Puneți-vă în mintea și în inima dumneavoastră un ideal frumos pentru anul acesta. Să fiți mai productivi, mai rugători, mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de semeni. Să nu fie zile fără rugăciune, acelea sunt zile negre. Vă doresc tuturor să aveți un an cu adevărat luminos! Să credeți în Dumnezeu! N-avem nici anul acesta gerul Bobotezei, dar nu gerul contează, ci contează sufletul nostru cum îl pregătim pentru a păstra darurile Bobotezei. Le mulțumesc tuturor credincioșilor pentru că au venit astăzi într-un număr atât de mare. La mulți ani!”, a declarat Arhiepiscopul Tomisului.







Cine sunt tinerii care au recuperat crucile





După ce slujba de Sfințire a Aghiasmei Mari a luat sfârșit, Arhiepiscopul Tomisului s-a urcat într-o șalupă și a pornit pe mare, în Portul Tomis, unde a aruncat trei cruci. Șapte tineri au sărit în apa rece pentru a le recupera. Cei trei norocoși sunt Adrian Arhip, în vârstă de 40 de ani, de profesie inginer constructor, Andrei Iulian Marica, profesor de sport, și Matei Barbu, un tânăr în vârstă de 16 ani, campion mondial la Stand Up Paddling.





„Apa este caldă pentru mine. Mă antrenez de vreo doi ani. Am mai sărit în urmă cu nouă ani. Este a doua oară când recuperez crucea. Am sărit în apă fără costum, apa era bună. Îmi doresc ca această cruce să îmi aducă sănătate și să am mai mult timp cu fiica mea”, a declarat Adrian Arhip, unul dintre norocoși.











„Nu este pentru prima oară când recuperez crucea. Norocos nu sunt de fel, dar credincios, da. Speranța moare ultima. Apa a fost destul de rece. Această cruce o să o pun lângă celelalte, pot spune că mi s-au îndeplinit dorințele de anul trecut, în mare parte”, a declarat profesorul de sport Andrei Iulian Marica.





Cel de-al treilea norocos care a recuperat una dintre cruci este un adolescent în vârstă de 16 ani. Acesta nu a vrut să urce pe scenă alături de ÎPS Teodosie și ceilalți doi înotători pentru a fi premiat. Este vorba despre Matei Barbu, campion mondial la Stand Up Paddling. Acesta a practicat timp de zece ani înotul, iar Stand Up Paddling-ul l-a început în 2022. Matei Barbu a devenit campion mondial la juniori în 2024.











La finalul ceremoniei religioase, cele 200.000 de PET-uri cu apă sfințită au fost împărțite credincioșilor. Apoi, carele de apă sfințită trase de boi și măgari au plecat pe principalele bulevarde din Constanța, unde preoții au oferit apă sfințită credincioșilor care nu au putut fi prezenți la ceremonia religioasă.





Boboteaza sau Botezul Domnului este una dintre cele mai importante sărbători creștine, celebrată anual în România pe 6 ianuarie. Praznicul mai este denumit și „Arătarea Domnului” sau „Epifania”, deoarece evenimentul amintește de botezul lui Iisus Hristos în apele râului Iordan, de către Sfântul Ioan Botezătorul.