De ce nu este funcțional sistemul de bike-sharing, la Constanţa

Sistemul gratuit de bike-sharing s-a oprit în data de 20 noiembrie 2022, dar cum a venit primăvara, iar vremea se va încălzi, curând, constănțenii vor să iasă la plimbare, inclusiv cu bicicleta. Din păcate, la acest moment, nu se știe cu exactitate când le veți putea folosi, din nou. Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike - BSB” s-a dovedit a fi un proiect de succes și în 2022, pe parcursul anului fiind efectuate peste 50.000 de trasee. Recordul folosirii bicicletelor îl deține un constănțean în vârstă de 71 de ani, care a făcut nu mai puțin de 424 de trasee, iar pe locul II se află un bărbat în vârstă de 46 de ani, cu 404 trasee. „Deocamdată, nu se ştie exact când vor putea fi introduse pe traseu aceste biciclete. Doar ce a fost demarată procedura de achiziţie a acestor servicii, întrucât contractul care s-a derulat până acum fusese încheiat pe o perioadă de cinci ani şi s-a încheiat”, ne-au declarat angajaţii municipalităţii.