Dr. Adrian Barbu: "Colegiul Medicilor a fost mereu asociat cu ideea unei instituții unde mergi să depui o reclamație"

De exemplu, luna aceasta, colegiul a reuşit să vină în sprijinul colegilor de breaslă cu câteva clarificări legislative legate de anumite situaţii cu care ei se confruntă destul de frecvent. Ne referim, în special, la situaţiile în care aparţinătorii unor pacienţi vin şi solicită accesul la dosarul medical complet al anumitor persoane. „Au existat câteva speţe cu care colegii mei s-au confruntat, de-a lungul timpului, în care aceştia, au fost nemulţumiţi de anumite aspecte legate de aceste documente. Unii colegi le-au pus la dispoziţie, şi, ulterior, instanţele de judecată au considerat că trebuiau să respecte dreptul de confidenţialitate al pacienţilor şi nu trebuiau să le pună la dispoziţie documentele respective. În alte situaţii, instanţele au decis că documentele trebuiau puse la dispoziţia acestora. Pornind de la această poziţionare inconstantă a instanţelor, vizavi de această situaţie a dosarului medical al pacienţilor, am făcut o analiză şi am luat următoarele decizii: decizia de punere la dispoziţie a datelor medicale se poate face doar în situaţia în care pacientul îşi exprimă în mod explicit acest accept şi menţionează clar acest lucru. A doua chestiune pe care am reuşit să o clarificăm a fost acel aspect foarte frecvent întâlnit, prin care anumite instituţii solicită din partea medicilor noţiunea de apt sau inapt, în diferite situaţii. Legislaţia este foarte clară, dar colegii noştri erau confuzi, pentru că actele se solicitau în mod repetitiv şi în mod imperios, unii dintre ei le dădeau. Noţiunea de apt sau inapt legat de un pacient nu poate fi menţionată decât de medicul de medicina muncii sau de cel de medicină sportivă”, a declarat dr. Barbu, pentru „Cuget liber”.





Referitor la cazurile de malpraxis, acestea există şi la Constanţa. „Fără discuţie, există şi pacienţi nemulţumiţi, care ni se adresează. Anul acesta, însă, numărul de sesizări nu a fost foarte mare. Există, însă, şi plângeri care nu vizează actul medical propriu-zis. De fapt, acestea nu ar trebui adresate Colegiului Medicilor. Totodată, avem inclusiv plângeri din partea a diferite instituţii ale statului şi care, practic, nu au nici o legătură cu activitatea medicală sau cea a Colegiului Medicilor. Legat de acest malpraxis, în general, medicii din specialităţile chirurgicale sunt mai expuşi la astfel de situaţii. Şi pentru că tot ați atins subiectul plângerilor, aici aş dori să fac o precizare. Din păcate, în accepțiunea generală, Colegiul Medicilor a fost mereu asociat cu ideea unei instituții unde mergi să depui o reclamație împotriva unui medic. În realitate, activitatea noastră este una extrem de complexă și vizează ameliorarea în dinamică a activității medicale. Ca urmare, împreună cu colegii mei intenționăm să schimbăm această percepție și să sprijinim atât corpul medical, cât și pacienții pentru a asigura un act medical de o cât mai bună calitate”, a adăugat medicul.





Despre ce şi-a propus noua conducere şi care sunt problemele cu care se confruntă am discutat cu dr. Adrian Barbu, care a precizat că, la nivelul judeţului nostru, în Colegiul Medicilor sunt înscrişi în jur de 2.000 de membri. În noua calitate, conferită în urma alegerilor, specialistul a subliniat că, în primul rând, acum, la început de mandat, trebuie să facă o analiză exactă a activităţii ultimilor ani, a situaţiilor cu care s-a confruntat vechea conducere şi să încerce, pe cât posibil, să reglementeze activitatea, în aşa fel încât problemele inerente activităţii medicale să fie cât mai puţine.