Majorările "derizorii" ale valorii punctului duc medicina într-o subfinanţare cronică

Așadar, nici bine nu am intrat în noul an şi au şi început să apară nemulţumirile. De data aceasta, cei care au ceva de spus sunt medicii, adică acele persoane care consultă suferinzii, stabilesc un diagnostic şi le oferă tratamentul salvator. Potrivit reprezentanţilor Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulatoriu (APMA), Colegiul Medicilor din România (CMR) a negociat cu CNAS o valoare a punctului de cinci lei doar pentru trimestrul I al anului 2025, însă cu toate acestea CNAS a impus semnarea actelor adiționale cu această valoare până la 31 decembrie 2025. Având în vedere inflația coroborată cu creșterea prețurilor în toate domeniile, medicii specialişti din ambulatoriu aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate susţin că le va fi greu să mențină cabinetele în acest context.





Pentru a rezolva această problemă, cadrele medicale au înaintat, anul trecut, o mulţime de memorii CNAS, au pichetat sediul instituţiei, au protestat în Piața Victoriei. Din nefericire, toate aceste activităţi nu au prea avut impact, astfel că în urma tuturor acestor acțiuni s-a reușit doar o creștere a valorii punctului de la 4,5 la cinci lei, „derizorie” față de necesitățile reale, acest sector fiind într-o subfinanţare cronică. „Luând în considerare cele precizate, atragem atenția asupra modului catastrofal în care va fi afectată asistența medicală ambulatorie a pacienților în contract cu CAS. Din cauza accesului dificil la consultații și servicii decontate, populația asigurată va trebui să apeleze la ambulatoriile integrate ale spitalelor (cu liste de așteptare de cel puțin 2-3 luni) sau la unitățile de primiri urgențe/camere de gardă, ducând la supraaglomerarea acestora. Singura alternativă în această situație vor fi consultațiile cu plată, ceea ce va amplifica nemulțumirea pacienților ce au contribuit la fondul asigurărilor de sănătate și nu pot beneficia de serviciile necesare în timp util”, a subliniat dr. Adrian Barbu, reprezentantul APMA, filiala Constanţa.



Singura indexare obţinută anul trecut a fost de 50 de bani



Medicul constănțean a precizat că, de-a lungul anului trecut, APMA a avut mai multe întâlniri cu reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în ideea de a dezvolta o notă de fundamentare, foarte bine pusă la punct, legată de valoarea corectă a punctului. „Noi am încercat să aducem valoarea punctului către un nivel cât mai apropiat de nevoi. Spun acest lucru, pentru că singura indexare pe care am reuşit s-o obţinem a fost aceea de 50 de bani, adică echivalentul a 11%, fără ca această creştere minoră să poată compensa modificările fiscale care vor intra în vigoare în anul 2025, plus modificările legate de salarizarea personalului auxiliar- infirmiere, asistente, recepţionere. La acestea se adaugă şi modificările financiare care survin în urma creşterii preţului carburantului, cum ar fi, de exemplu, curentul electric. Creşterea aceasta de 50 de bani a punctului este o valoare total insuficientă, nu pentru majoritatea cabinetelor medicale, ci pentru cele mici şi mai ales pentru medicii tineri, aflaţi la început de carieră, care nu au fost mulţi pacienţi. Soluţia este foarte simplă: atunci când vii şi finanţezi corect sectorul de ambulatoriu de specialitate, nu o să te mai confrunţi permanent cu ideea de consultaţii făcute în viteză, tocmai în ideea de a avea volum de muncă. O finanţare corectă ar trebui să ducă zona aceasta către un flux normal. Noi am făcut nişte simulări la nivelul APMA-ului şi o valoare între 7,5 şi 8,5 lei ar compensa tot ce înseamnă impact financiar al modificărilor, în 2025, cu menţiunea că ar aduce o balanţă echilibrată, adică nu ar genera o situaţie extraordinar de bună, dar ne-ar descurca mai bine”, a declarat dr. Barbu, pentru „Cuget liber”.





Cum se descurcă, în aceste condiţii, medicii din ambulatoriu? De exemplu, a precizat dr. Barbu, unei consultații pediatrice îi sunt alocate 10,6 puncte. Asta înseamnă un decont pe consultație de 52 de lei, dar după ce se plătesc asistenta, utilitățile, taxele și impozitele aferente activității desfășurate, medicului îi rămân în jur de 20 de lei, susţine dr. Barbu.





„Dacă facem, însă, o paralelă între venitul net rămas unui medic specialist din ambulatoriul de specialitate în contract cu CAS și un medic care desfășoară aceeași activitate într-un spital public, veniturile primului medic sunt mult mai mici. În concluzie, ar trebui să fie gândită o finanțare care să uniformizeze, un pic, atât nivelul de activitate, cât și pe cel de remunerație”, a adăugat specialistul.





Pe de altă parte, Asociația Profesională a Medicilor de Ambulatoriu își manifestă dezacordul vizavi de noua Ordonanță „Trenuleţ” a Guvernului, în cadrul căreia este prevăzută înghețarea valorii punctului la cinci lei pentru întreg anul 2025. Deciziile îi afectează, din păcate, ca de obicei, pe bieţii bolnavi, care vor putea fi nevoiţi să scoată bani din buzunare mai des, pentru consultaţiile medicale.