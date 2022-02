El este bebelușul-palindrom! S-a născut pe 22.02.2022 la ora 02.22

Potrivit Antena3.ro plima de emotie si nerabdare sa isi cunoască copilul pe care l-a purtat in pântece timp de 9 luni, Dorotheea Turcu a venit inca de ieri la spital, dupa ce fătul dadea semne ca vrea sa vada lumina zilei.Doar ca Victor a decis sa vina pe lume intr-o zi si mai ales la o ora care avea sa fie cu totul si cu totul specială - 22.02.2022 la ora doua si 22 de minute, Ziua Palindromului după cum au numit-o numerologii."Băiețelul este perfect sanatos si cântărește 4590 de grame si are o înălțime de 54 de cm. Mama se simte si ea perfect. In mai putin de o saptamana cei doi vor merge acasa, in sânul familiei.", a declarat dr. Eugen Caragea, medic obstetrică-ginecologie, la Maternitatea Bega din Timisoara.