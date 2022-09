Feriţi-vă de furia haitelor de câini ce patrulează prin cartierele Constanţei! "Nu mai avem unde să-i băgăm"

Oamenii se plâng că le este teamă, de multe ori, să treacă pe lângă patrupede şi preferă să aştepte, în faţa porţilor, ca animalele să se îndepărteze, pentru a putea merge acolo unde au treabă. „Vă spun sincer. Mie îmi este frică să îmi las copiii să meargă singuri pe aici din cauza câinilor. Îi duc la staţia de autobuz şi apoi îi aştept tot acolo, când se întorc de la şcoală, după ce termină orele. Nu este normal ceea ce se întâmplă”, a precizat, la rândul său Sebastian P.





Toată lumea spune că nu mai există stradă unde să nu dai de un câine fără stăpân, iar dacă în zonă mai este şi vreo carmangerie sau vreo alimentară, acea zonă este raiul lor, sunt cei mai fideli clienţi.





De ce a luat amploare acest fenomen? De ce avem tot mai mulți câini care umblă pe unde vor, peste tot în oraș? Potrivit viceprimarului Constanței, Ionuț Rusu, din păcate, o mulțime de patrupede vin din port. „Portul Constanța nu mai are un serviciu de ecarisaj, are graniță cu orașul, pe aproape toată lungimea orașului, iar din port migrează mii de câini. Portul trebuie să aibă acest serviciu, pe care l-a avut cu ani în urmă și nu îl mai are. Noi ne-am apucat să le scriem deja operatorilor portuari să își reia serviciul de ecarisaj, pentru că altfel nu vom scăpa niciodată de animalele fără stăpân. Putem face 7.000 de adăposturi și tot nu sunt suficiente. Câinii cresc și se înmulțesc continuu în port. Noi încercăm să stopăm fenomenul în oraș, dar ei se înmulțesc în partea cealaltă. Trebuie să avem o conlucrare foarte serioasă cu portuarii, iar ei să ia foarte în serios această problemă, pentru că fenomenul a tot luat amploare”, a declarat viceprimarul, pentru „Cuget Liber”.





Unii ar spune că aceşti câini ar putea fi duşi la adăpostul pentru animale fără stăpân. Problema este că, la acest moment, capacitatea adăpostului este deja depăşită, sunt 50 de câini în plus. Desigur, pe lângă cele patru programe pe care Primăria Constanţa le are în derulare cu cei de la Animal Society, s-a început un nou studiu de piață pentru a se găsi soluţii în plus de sterilizare gratuită și microcipare. Între timp, feriţi-vă spatele, pentru că, în prezent, în adăpost sunt primite numai urgențele, adică numai câinii agresivi. „În padocuri avem 300 de câini. Nu mai avem unde să-i băgăm”, a adăugat Ionuţ Rusu.



Menţionăm că, dacă sunteți interesat de câinii de la Adăpostul public de animale abandonate din municipiul Constanța, puteţi mergeți pe strada Câmpul cu Flori nr.11 (fostă Vârful cu Dor nr. 5). Aici vă puteţi alege cu un prieten pe viață. Toți câinii sunt sterilizați, deparazitați și cu un carnet de vaccinări la purtător. Persoanele interesate sunt așteptate la sediul adăpostului, în zilele de luni, marți, miercuri, vineri, între orele 10:00- 14:00, iar joia între orele 9:30 - 17:30. Mai multe detalii legate de adopție puteți obține de la personalul de specialitate, la numărul de telefon: 0733/045.213.





Foarte mulți cetățeni, din diferite zone ale orașului, reclamă apariția a tot mai mulți câini. Oamenii solicită ajutor din partea autorităților locale, să trimită hingherii prin cartiere pentru a aduna patrupedele de pe străzi. „Ieri dimineaţă, nici nu am apucat bine să ies din scară, că un câine m-a şi înşfăcat de un picior. Sunt foarte periculoşi unii dintre maidanezi, iar majoritatea se adună pe la ghenele de gunoi, se înmulţesc. Practic, sunt peste tot în cartier. Nu ai loc să arunci un ac de ei”, ne-a declarat Amira V.