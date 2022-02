Florin Cîţu a iniţiat o propunere legislativă de recunoaştere a sportului electronic în România

"Tineretul Naţional Liberal împreună cu reprezentanţii industriei de E-Sports - jucători profesionişti, manageri şi organizatori de competiţii - au derulat o serie de întâlniri de lucru cu scopul de a formula o propunere legislativă de recunoaştere a sportului electronic în România. Procesul de elaborare a proiectului s-a realizat sub coordonarea preşedintelui TNL, Mara Mareş, şi în strânsă consultare cu reprezentanţii Federaţiei Internaţionale de E-sports. Preşedintele PNL, Florin Cîţu, este iniţiator al propunerii legislative formulată la nivelul TNL, aceasta fiind depusă miercuri la Senat", se arată într-un comunicat de presă remis, azi, AGERPES de PNL.Cîţu a declarat că PNL "este cel mai puternic partener al mediului privat şi este deschis în faţa pieţei şi industriilor creative"."Industria de E-Sports din România avea nevoie de o recunoaştere formală pentru a se dezvolta şi noi am răspuns pozitiv, în cel mai liberal mod posibil. Cea mai corectă reglementare este cea cerută de piaţă. Am depus un proiect de lege pentru E-Sports la începutul sesiunii parlamentare", a spus liderul liberal.Proiectul de lege menţionează că "prin sport se înţelege şi sportul electronic, respectiv activitatea desfăşurată în cadrul unui mediu virtual, prin utilizarea unui calculator sau a unui dispozitiv electronic, într-o formă organizată şi competitivă, printr-o participare individuală sau în echipă şi care să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel".Jucătorul de sporturi electronice (E-player) este orice persoană fizică, cu vârsta de peste 14 ani, care îşi foloseşte abilităţile intelectuale în cadrul unui mediu virtual, într-o formă organizată şi competitivă şi este legitimat în registrul jucătorilor de sporturi electronice din România, iar competiţia de sporturi electronice reprezintă un eveniment organizat şi competitiv, public sau privat, în cadrul unui mediu virtual şi în cadrul căruia participă jucătorii de sporturi electronice.Potrivit proiectului, arena de sporturi electronice (E-sport arena) este ansamblu sau unitate imobiliară amenajată pentru desfăşurarea competiţiilor de sporturi electronice.