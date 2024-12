Folosirea ilegală a petardelor poate avea consecinte penale. Iată ce prevede legea

Cine aruncă pe fereastră artificii şi petarde de revelion riscă dosar penal. Legea interzice folosirea obiectelor pirotehnice în zonele cu locuinţe şi în cele aglomerate. În plus, petardele au rănit zeci de copii şi adulţi la sfârşitul anului trecut, iar fenomenul ia amploare an de an. Autorităţile au început controale, pentru că obiectele periculoase se vând clandestin în toate pieţele.







La colţ de stradă găseşti orice. Petarde, artificii şi improvizaţii explozive, vândute ilegal. Astfel de materiale se pot cumpăra şi din parcarea unui mare supermarket din Bucureşti.







Sezonul accidentelor provocate de materiale pirotehnice a început deja. Trei copii din Olt au ajuns la spital cu arsuri la mâini după ce s-au jucat cu petarde, iar un tânăr de 19 ani din Vaslui a fost rănit grav.







Artificiile sunt împărţite în mai multe categorii, iar legea specifică clar - pot fi utilizate în spaţii deschise doar articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil. Şi doar de cei care au peste 16 ani. Altfel, utilizarea petardelor reprezintă infracțiune pedepsită de lege cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă între 3.000 şi 6.000 de lei.







Artificiile şi petardele cumpărate de la colţul străzii pot avea defecte care le pot transforma în adevărate arme. "Din păcate se întregistrează cazuri de explozie de petarde, de obicei în mâna pacienţilor pediatrici. Sunt şi cazuri în care afectarea lor e majoră. Ajung la amputaţia membrelor superioare", a spus Alina Belu, manager Spitalul de Copii Arși, potrivit observatornews.ro







Autorităţile fac controale în toate magazinele acum. Comercianţii care nu respectă legea pot fi amendaţi cu până la 5.000 mii de lei şi pot avea dosar penal.