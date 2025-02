Ghiseul.ro și SEAP nu sunt funcționale. “Are loc un proces de restaurare”

Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR) Dragoş-Cristian Vlad, a declarat, referitor la problemele de funcţionare ale platformelor proprii, între care ghiseul.ro şi SEAP, că acestea au început de marţi, când în urma unui spike de tensiune în reţeaua electrică au început fluctuaţiile, care au deteriorat buna funcţionare a centrului de date, precizând că în prezent are loc un proces de restaurare şi că problemele vor fi remediate, miercuri, de la ora 18.00. Dragoş-Cristian Vlad a afirmat că unele platforme au fost nefuncţionale în trecut şi timp de trei zile, subliniind că anul 2025 va fi anul în care instituţia pe care o conduce este preocupată de migrare a unor astfel de sisteme insulare, precum Ghişeul, SEAP-ul, spre infrastructură de cloud, tocmai pentru a evita astfel de probleme. ”Sunt promotorul migrării spre tehnologii de cloud”, a afirmat şeful ADR, adăugând că migrarea tuturor acestor sisteme pe cloud trebuie realizată până în vara anului viitor, conform news.roDragoş-Cristian Vlad a explicat, miercuri, de ce au apărut probleme la platformele Autorităţii pentru Digitalizarea României.”Problemele au început de ieri în momentul când, ca urmare a unui spike de tensiune în reţeaua electrică, au început să fie fluctuaţiile şi care au deteriorat buna funcţionarea centrului de date al ADR-ului din strada Italiană nr. 22”, a afirmat Dragoş-Cristian Vlad.El a adăugat că imediat au fost luate toate componentele la verificat.”Prima dată componenta de protecţie energetică, acolo am constatat că un UPS a fost afectat. Spike-urile au fost succesive sau la diverse intervale de timp. În momentul când s-a ajuns la nivelul centrului de date, pe moment s-au întrerupt comunicaţiile”, a explicat preşedintele ADR.El a explicat că în prezent are loc un proces de restaurare, care ar putea fi încheiat, miercuri, la ora 18.00.”Acum suntem într-un proces de restaurare a sistemului de stocare unde sunt main-serverele şi de aceea durează un pic mai mult. Sperăm că în ziua de astăzi să finalizăm. Am început procesul de ieri. De obicei, astfel de mecanisme sau de proceduri durează de la câteva ore până la 24 de ore. Noi estimăm că după ora 18 vor fi funcţionale toate aceste platforme, văzând parametrii de scriere, citire, restaurare care e în curs şi volumetria care trebuie reparată”, a mai declarat Dragoş-Cristian Vlad.El a precizat că aceste platforme s-au mai confruntat şi în trecut cu diverse probleme.”Au fost alte tipuri de probleme, care au constat în upgrade-ul tehnologic al infrastructurilor, adică baza de date pe tehnologii inferioare, vechi de acum peste 10 ani. Acum tehnologic depindem de un sistem tot aşa relativ vechi tehnologic. Sunt promotorul migrării spre tehnologii de cloud. Dacă anul trecut ADR-ul a fost direct implicat în infrastructura de cloud guvernamental şi avem astăzi în România o infrastructură de cloud guvernamental modernă, anul 2025 va fi anul în care suntem preocupaţi de migrare a unor astfel de sisteme insulare, precum Ghişeul, SEAP-ul, spre infrastructură de cloud, tocmai pentru a evita astfel de probleme. Dacă astăzi au fost probleme cauzate de fluctuaţiile energetice şi care pot afecta echipamente tehnice, în alţii ani au fost probleme despre tehnologii vechi care nu puteau răspunde provocărilor creşterilor de utilizatori, de cantităţi de fişiere şi aşa mai departe. Deci avem nevoie de a face acest pas şi exemplul de astăzi ne obligă să fim atenţi cu toate sistemele statului român care sunt în diverse stadii şi în diverse momente de implementare”, a mai afirmat preşedintele ADR.El a mai declarat că unele platforme au fost nefuncţionale în trecut şi timp de trei zile.”La sfârşitul anului 2023, începutul anului 2024, a durat trei zile după o cădere ca urmare a unor încărcări de acces pe sistem. Acolo a fost o problemă la nivelul bazei de date, aici e la o componentă ce ţine virtualizarea şi numele serverelor în sistem dacă ne referim punctual la sistemul SEAP. Astăzi sunt afectate mai multe, în trecut a fost punctual pe diverse sisteme. În sensul ăsta am luat măsuri punctuale de a upgrada în funcţie de nevoi. Acum suntem cu tehnologiile de baze de date la zi, avem infrastructura de cloud, hardware, o să fim şi cu ea la zi”, a mai transmis Dragoş-Cristian Vlad.El a precizat că migrarea tuturor acestor sisteme pe cloud trebuie realizată până în vara anului viitor.”Avem un interval impus de proiectul din PNRR - Investiţia 2, migrarea sistemelor de cloud. Cinci sisteme până în vara lui 2025, respectiv încă 25 de sisteme până în vara lui 2026. Practic mai avem nu mai puţin de 18 luni prin care trebuie să aducem sistemele în infrastructura de cloud, sisteme critice precum SEAP, Ghişeul, punctul de contact unic”, a mai declarat preşedintele ADR.