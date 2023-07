Important pentru șoferi! Termenul de intrare în vigoare a polițelor RCA s-ar putea dubla

Polițele RCA achiziționate de șoferii din România vor putea intra în vigoare la maximum 60 de zile din momentul în care au fost încheiate, față de 30 de zile cum este în prezent, propune un proiect de modificare a normei ASF 20/2017, privind asigurările de automobile.Măsura, susțin inițiatorii, este menită să dea șoferilor mai mult timp pentru a își găsi o asigurare potrivită, dar ajută și asigurătorii, care vor putea încheia contracte într-un timp suficient de lung pentru ca piața să poată absorbi o eventuală cerere ridicată.„Proiectul are în vedere modificarea prevederilor art. 13 alin. (12) din Norma nr. 20/20171 prin care este reglementată perioada în care contractul RCA poate intra în valabilitate de la momentul încheierii acestuia. (…) Prin propunerea de modificare se are în vedere prelungirea cu 30 de zile a termenului prevăzut în prezent de prevederile art. 13 alin. (12), astfel încât termenul maxim pentru intrarea în vigoare a contractelor RCA să fie majorat până la 60 de zile de la încheierea contractului”, se arată în Nota de prezentare a documentului ASF.Astfel, măsura țintește direct și situația din falimentul Euroins.În data de 8 septembrie, la ora 24, toate polițele încă valide ale Euroins, societate intrată în faliment, vor expira de drept. În acest context, cererea de RCA va crește substanțial. Prin prelungirea termenului de intrare în valabilitate se pot încheia contracte cu mai mult timp înainte de expirare, evitând astfel un blocaj, scrie economica.netÎn prezent, Euroins mai are încă un portofoliu de peste 1,8 milioane de polițe în vigoare, iar, dacă ritmul de expirare și denunțare voluntară se menține, pe 8 septembrie vor mai fi încă în vigoare cel puțin 1,5-1,6 milioane de polițe RCA, adică în jur de 20% din total piață. Amintim că toți asigurații Euroins pot denunța polițele anterior datei de 8 septembrie și pot face cerere la FGA pentru a încasa partea din primă echivalentă cu perioada de valabilitate rămasă.