Împrumuturi de 1,8 milioane de lei la CARP Constanţa. "Suntem copleșiți de povara vremurilor pe care le trăim"

„Eu tocmai ce am scăpat de o datorie, dar am fost nevoit să împrumut o altă sumă, pentru că au apărut alte probleme de rezolvat şi am nevoie de bani. Să ştiţi că este şi acesta un mod de supraviețuire. Suntem copleșiți de povara vremurilor pe care le trăim. Din păcate, la aşa ceva s-a ajuns. Partea bună este că nu există limită de vârstă, practic, orice pensionar poate bate la uşa CARP-ului”, ne-a mărturisit P. M., un bătrânel.





Iar dacă o persoană nu mai apucă să-și achite datoria, pentru că pleacă la cele sfinte, rămân giranții buni de plată, pentru că se poate întâmpla ca, înainte de a returna sumele împrumutate, bătrânii să decedeze. Potrivit preşedintelui Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Constanța, Elena Nicolae, obligaţiile unui membru sunt să achite cotizaţia lunară, care este în valoare de 1% din pensie, dar şi cotizaţia lunară de 5 lei. Acestea pot fi achitate lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Elena Nicolae a precizat că, la data de 1 noiembrie, la CARP figurau în baza de date 8.665 membri. De la începutul anului şi până acum, s-au înregistrat 406 înscrieri noi, dar au existat şi ieşiri: 57 decedaţi, 122 excluşi şi 380 de persoane retrase. „Am început să facem o curăţenie în rândul membrilor, întrucât noi ştiam că avem un anumit număr de membri, dar, în realitate, cotizanţi erau mult mai puţini. Tocmai de aceea, am cerut o situaţie a restanţierilor cu datorii mai vechi de 48 de luni. Dintre aceştia, 143 de membri sunt restanţieri la plata cotizaţiei, suma totală de rambursat fiind de 170.000 de lei. Ca urmare, am redactat înştiinţările către persoanele respective. Între timp, am constatat şi un număr de aproximativ 40 de persoane decedate, ale căror familii nu ştiau că au aceste cotizaţii plătite la noi, până la data decesului”, a declarat preşedintele CARP, pentru „Cuget liber”. De precizat că suma maximă ridicată până acum de un constănţean a fost 50.000 lei. De exemplu, în luna septembrie, au fost încheiate 277 contracte, în valoare de 1, 9 milioane de lei, iar în octombrie, alte contracte, în valoare de 1,8 milioane de lei.





Pentru aceste persoane, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Constanța este un real sprijin, scoțându-i, deseori, din impas. Cei mai mulţi bătrâni se împrumută pentru cheltuieli precum plata unor rate, întreţinere, medicamente, dar mai ales pentru a-şi ajuta copiii. Bineînțeles, sunt și oameni care reuşesc în acest fel să treacă peste încă o iarnă, cu o cană de ceai cald în mână și ceva de mâncare. Majoritatea preferă să meargă la CARP dis-de-dimineață și se așază liniștiți la rând, asta dacă pe hol sunt mai multe persoane. Îmbrăcați cu hainele de „oraş”, curate, dar „prăfuite” de trecerea timpului, cu mâinile încleştate pe vreun baston, ei vin să își achite lunar ratele împrumuturilor pe care le fac la CARP.