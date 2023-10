În medie, oamenii petrec un sfert din viață în fața ecranelor

Ultimele analize statistice efectuate de specialiști relevă o concluzie îngrijorătoare. În prezent, oamenii neglijează activitățile în familie și sportul și petrec mai bine de 14 ani cu ochii în ecrane sau în fața televizorului! Mai mult decât atât, peste 25 de ani sunt dedicați somnului.Datele World of Statistics arată că, în medie, ne petrecem aproape o treime din viață dormind. Iar când vine vorba despre timpul petrecut la muncă, dacă am aduna toate orele, ar fi 12 ani în care ne facem meseria. Aflăm că extrem de mult timp este pierdut în fața televizorului. Vorbim, în medie, despre aproape nouă ani, iar internetul ne ocupă trei ani din viață. Așadar, mai bine de șase ani petrecuți cu telefonul sau laptopul în față.La polul opus, întâlnirile din lumea reală ne ocupă doar doi ani. Timpul personal nu e nici el prea mult. Exercițiile fizice ne ocupă doar puțin peste un an din viață, iar timpul petrecut în restaurante sau în pub-uri e tot de un an. Nu în ultimul rând, starea de spirit este foarte importantă. Iar dacă am aduna toate momentele în care râdem, acestea ar însuma doar 240 de zile.