Infecții cu E.coli la McDonald’s! Un om a murit, alți 49 s-au îmbolnăvit

O persoană a murit și alte câteva zeci s-au îmbolnăvit după ce au mâncat hamburgeri de la McDonald’s, a anunțat Centrul pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA, potrivit CNN.Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au emis marți o alertă privind siguranța alimentară în legătură cu o epidemie de E.coli despre care afirmă că are legătură cu hamburgerul Quarter Pounders de la McDonald's.Cel puțin 49 de îmbolnăviri au fost raportate în 10 state, inclusiv un deces al unei persoane în vârstă. Zece persoane au fost spitalizate, inclusiv un copil care a avut sindromul hemolitic uremic, o complicație gravă care poate apărea în urma unei infecții cu E.coli. Majoritatea îmbolnăvirilor sunt în Colorado și Nebraska.Aproape toți cei care s-au îmbolnăvit au declarat că au mâncat sandvișuri McDonald's Quarter Pounder, spune CDC.Agenția afirmă că ancheta „avansează rapid” și că informațiile analizate de US Food and Drug Administration arată că ceapa tăiată mărunt este o sursă probabilă de contaminare.McDonald's a încetat să mai folosească ceapa, precum și chiftelele de vită în mai multe state, în timp ce ancheta continuă, precizează CDC.McDonald's a afirmat într-o declarație că rezultatele investigației inițiale au legat ceapa de „un singur furnizor care deservește trei centre de distribuție”.„Lucrăm în strânsă colaborare cu furnizorii noștri pentru a reface aprovizionarea cu Quarter Pounder în următoarele săptămâni (calendarul va varia în funcție de piața locală)”, a declarat acesta. „Între timp, toate celelalte produse din meniu, inclusiv alte produse din carne de vită (inclusiv Cheeseburger, Hamburger, Big Mac, McDouble și Double Cheeseburger) nu sunt afectate și sunt disponibile”.Potrivit FDA, McDonald's a eliminat ceapa tăiată și chiftelele din magazinele din Colorado, Kansas, Utah, Wyoming și părți din Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico și Oklahoma. În alte state, este posibil ca burgerii Quarter Pounder să nu fie disponibili.Cu toate acestea, CDC menționează, de asemenea, că epidemia poate depăși aceste state.