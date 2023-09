Întreruperi de curent pentru locuitorii străzii I.C. Brătianu

Așa cum am precizat și în numerele anterioare ale cotidianului nostru E-Distribuţie Dobrogea a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrările au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și a alimenta clienții cu energie electrică în bune condiții. Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții. Miercuri, 27 septembrie, vor fi afectați, în municipiul Constanța, între orele 9.00-17.00, locuitorii cu domiciliul pe bulevardul I. C. Brătianu nr. 20 - 50C, străzile Labirint și Egalității, strada Corbuluinr. 1, aleea Topolog nr. 1, aleea Topolog nr. 3, strada Corbului nr. 1, Intrarea Energiei nr. 6. De asemenea, vor fi efectuate întreruperi pe bulevardul I. C. Brătianu nr. 18, strada Labirint nr. 39, strada Labirint nr. 49, strada Egalității nr. 21.