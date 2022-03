Isteria pastilelor cu iod. Ce se întâmplă cu cei care au peste 40 de ani

Atenţie! În caz de urgență datorată unui posibil incident nuclear, administrarea comprimatelor de iodură de potasiu se face doar în primele ore, iar Ministerul Sănătății organizează asigurarea stocurilor, conform recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică. Mai mult decât atât, oamenii trebuie să ştie că substanţa conţinută de aceste pastile acţionează ţintit la nivelul tiroidei, iar administrată în mod profilactic poate provoca afecțiuni ale glandei tiroide.





Ce spun medicii de la malul mării? Dr. Ioana Ligia Petcu avertizează că iodura de potasiu nu se administrează preventiv, sub nicio formă, ci se ia doar în caz de expunere la iod radioactiv, deci în caz de accident nuclear. Din păcate, a subliniat specialistul, în cazul unui asemenea eveniment nefericit, se mai emit și alți izotopi radioactivi, ori pentru aceia nu există antidot. „Într-un atac nuclear, de exemplu, sunt alți izotopi mult mai agresivi decât iodul. În astfel de situații, în atmosferă nu va fi doar iod radioactiv. Acest medicament protejează tiroida, dar adulții cu vârsta de peste 40 de ani nu mai necesită administrarea de iodură de potasiu. Medicamentul se ia sub formă de doză unică la persoanele sub 40 de ani, iar cei mai expuși sunt copiii, femeile gravide și cele care alăptează. Sunt doze adaptate celor mici, se pisează, se pot da în sucuri, în lapte. Ele trebuie date, însă, în primele patru ore de la expunere. În prezent, alt antidot nu există şi într-o situație de genul acesta (accident nuclear), sunt mulți alți izotopi radioactivi pentru care nu avem deloc protecție. Singurul pe care îl avem este iodura de potasiu pentru iodul radioactiv, dar în rest nu există nimic care să ne protejeze”, a declarat medicul, pentru „Cuget liber”.







La rândul său, preşedintele Colegiului Farmaciştilor Constanţa, Vasile Rizea, a adăugat că, în general, cantitățile de pastile de iod dintr-o farmacie sunt mici, maximum 2-3 cutii, pentru că nimeni nu ține pastile de acest gen, pentru că nu intră într-un tratament special. „Ele sunt indicate pentru lipsa de iod din organism, în caz de bombă atomică pentru înlocuirea iodului radioactiv”, a completat el.





Pentru că cerere există, Antibiotice Iași va fabrica, începând de marți, 8 martie, o cantitate enormă de iodură de potasiu, într-un ritm de 2,5 milioane de pastile la fiecare 48 de ore. Anunţul a fost făcut chiar de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, el afirmând că, potrivit necesarului realizat de către autorităţi, România ar avea nevoie de circa 30 de milioane de comprimate. El a precizat, însă, că iodura de potasiu nu este panaceu universal şi nici nu se ia preventiv.