Kaufland România aduce Caravana A.C.C.E.S. în Constanța

Caravana A.C.C.E.S. a avut deja trei opriri: pe 23 februarie la Timișoara, pe 24 februarie la Oradea și pe 8 martie la Cluj. Evenimentele următoare vor avea loc pe 5 aprilie la Sibiu, 6 aprilie la Brașov, 9 aprilie la Constanța, 12 aprilie la Iași, 22 aprilie la Craiova și 14 mai la București.„Așa cum am susținut de-a lungul timpului, cred că diversitatea ne face mai puternici și este motorul schimbărilor din societate. La Kaufland, ne-am propus să creăm un mediu prietenos pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Iar pentru ca un număr cât mai mare de persoane să afle despre oportunitățile de angajare din cadrul companiei, am lansat Caravana A.C.C.E.S., prin care ne dorim să mergem noi către candidați și să le oferim ocazia să afle mai multe despre posturile deschise și mediul de lucru. În acest moment avem deschise peste 500 de posturi dedicate persoanelor cu dizabilități, însă acestea sunt invitate să aplice la oricare dintre rolurile deschise în cadrul companiei.”, a declarat, Director de Recrutare și Employer Branding, Kaufland România.Aproximativ 300 de persoane au luat deja parte la primele întâlniri ale Caravanei din Timișoara, Oradea și Cluj. Acestea au avut oportunitatea de a participa la workshopuri interactive, dar și de a descoperi experiența lui George Baltă, care a împărtășit din trecutul său profesional și obstacolele depășite. Regizorul Tedy Necula a oferit și el sfaturi celor prezenți, povestind despre curajul și motivația de a te reinventa atunci când viața te pune la încercare.„Viața m-a învățat că fiecare obstacol este o oportunitate de a-ți demonstra puterea și reziliența. Mă bucur că datorită Caravanei A.C.C.E.S. pot transmite mai departe învățăturile mele și altor persoane cu dizabilități. Ceea ce reușește Kaufland ca angajator este minunat pentru că oferă o șansă tuturor oamenilor să se (re)descopere prin muncă, într-un spațiu unde sunt apreciați.”, a declarat, ambasador al programului A.C.C.E.S..„Sunt bucuros că pot participa la această inițiativă alături de George și de Kaufland pentru că avem cu toții un scop comun: să inspirăm oamenii să-și depășească limitele și să găsească curajul chiar și în cele mai grele momente ale vieții. Pentru cine nu va putea ajunge la caravană, vă las aici un gând la care vă invit să reflectați: < >.”, a declarat, regizor.La evenimente, au fost prezenți și reprezentanții Kaufland: Estera Anghelescu, Director de Recrutare și Employer Branding, Ștefan Sfeatcu, Project Manager al programului A.C.C.E.S. și Bogdan Cană, Team Leader Recrutare. Aceștia au prezentat oportunitățile de angajare din cadrul companiei și procesul de recrutare la Kaufland, urmând apoi sesiuni de Q&A și discuții deschise, prin care au răspuns cu entuziasm tuturor curiozităților celor prezenți. În plus, persoanele cu dizabilități interesate de un job au avut ocazia de a aplica pe loc la posturile disponibile din Timișoara, Arad, Oradea și Cluj.În fiecare locație, audiența cu deficiențe de auz a beneficiat de un interpret mimico-gestual din partea Asociației Naționale a Surzilor din România, pentru accesibilizarea comunicării în sprijinul persoanelor surde și hipoacuzice. Totodată, la evenimentele desfășurate până acum, au fost invitați atât reprezentanți ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cât și ONG-uri de profil, precum: Asociația Handicapaților Locomotor din Timișoara și Oradea, Asociația Națională a Surzilor din România, filialele Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Asociația „Sunt autist”, „Ridică-te și umblă”, Universitatea Babeș-Bolyai reprezentată de Biroul Studenților cu Dizabilități, antreprenori cu dizabilități din Cluj, persoane cu dizabilități intelectuale din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Jucu. De asemenea, la ediția din Cluj au luat parte și manageri din echipa Kaufland, împreună cu alți colegi cu dizabilități din magazinele din oraș.La finalul programului, cei prezenți s-au bucurat de proiecția filmului „Mai departe” în regia lui Tedy Necula, ce îl are în rolul principal chiar pe George Baltă. La finalul programului, cei prezenți s-au bucurat de proiecția filmului „Mai departe" în regia lui Tedy Necula, ce îl are în rolul principal chiar pe George Baltă. Filmul redă povestea de viață a lui George și conturează un portret de curaj și perseverență în fața provocărilor.Echipa Kaufland continuă să crească, iar toți cei care își doresc un loc de muncă au mai multe modalități prin care pot aplica: online, pe cariere.kaufland.ro , printr-un email la adresa [email protected] , telefonic la 021 91 32 sau se pot adresa colegilor de la biroul de informații din oricare magazin Kaufland din România. 