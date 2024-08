La Agigea, persoanele inundate pot cere direct primarului sprijin

Și primarul din Agigea, Cristian Cîrjaliu a transmis în urmă cu puțin timp un mesaj localnicilor: „Încă de la ora 3:00 suntem pe teren pentru a interveni în sprijinul cetățenilor. Am constituit comisia pentru Situații de Urgență și împreună cu oamenii noștri, am adunat 12 oameni și 8 motopompe. Am intervenit pe străzile: Alexandru Vlahuță , Ioan Slavici , Castanilor și Corneliu Leu. Echipajul de la ISU Port acționează cu o autospecială și motopompă în Lazu pe Splaiul Titu Maiorescu și o autospecială cu motopompă în Agigea str. Grigore Antipa. Persoanele ale căror locuințe, beciuri, dependințe necesita evacuarea apei cu ajutorul unei motopompe vă rugăm să ne contactați și să trimiteți poze, cu adresa imobilului, nume și prenume, la numărul meu de telefon 0730607140-Primar Cristian Cîrjaliu sau la numărul 0730505666- Carp Laurențiu”.