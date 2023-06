La ce să fii atent când cumperi un aspirator nou

Atmosfera din casa ta este foarte importantă atunci când vine vorba de starea ta de bine. Cu cât mai ordonată și mai curată va fi casa, cu atât te vei simți mai bine. Probabil că ai văzut că atunci când lucrurile în jurul tău sunt la locul lor, îți rămâne spațiu mental să te gândești la lucrurile importante pentru tine. Iar pentru asta, curățenia este un lucru foarte important. Doar că nu este mereu cel mai plăcut lucru și ai nevoie de ajutoare de nădejde.Când vine vorba de curățenie în casă, probabil cel mai mare ajutor este să ai un aspirator bun, potrivit casei și nevoilor tale, cu care să îți faci curățenie cât mai repede și mai ușor. Iar dacă ești în căutare de un aspirator nou, probabil că ai observat cât de mult a evoluat tehnologia și câte modele sunt acum disponibile pe piață. Știm că alegerea unui nou model de aspirator poate fi o sarcină destul de dificilă, așa că am pregătit pentru tine un mic ghid, care să îți facă această treabă mai simplă.Când începi căutările pentru acest ajutor de încredere din casa ta, e bine să pornești de la suprafața casei tale și frecvența cu care aspiri. Practic, stilul tău de viață, numărul persoanelor din casă, faptul că ai copii sau animale, totul influențează această alegere. Cu cât spațiul este mai mare și mai populat, cu atât vei avea nevoie de un aspirator care să aibă o putere mare de aspirare. Dacă spațiul tău este mic, eventual locuiești singur, un aspirator mai mic va fi suficient și nu va fi nevoie să faci o investiție atât de mare.Dar hai să le luăm pe rând și să vedem care este cel mai potrivit aspirator pentru casa ta.Varianta clasică este un aspirator cu sac, pe care îl poți goli, spăla și înlocui periodic, dacă este nevoie. Cel mai mare avantaj al lui este că are cam cel mai accesibil preț de pe piață. La pol opus, un dezavantaj este faptul că praful se împrăștie mai ușor atunci când schimbi sau scuturi sacul. O opțiune mai prietenoasă din acest punct de vedere este un aspirator fără sac, cu un recipient unde se colectează praful, care poate fi spălat mult mai ușor decât prima variantă prezentată.Dacă îți dorești să ai mai multă mobilitate decât cea pe care ți-o oferă un model clasic de aspirator este să alegi unul vertical. De obicei funcționează pe baterii, așa că nu te vei împiedica de fir atunci când aspiri, iar toate spațiile din casă vor deveni foarte accesibile. Nu recomandăm să alegi un astfel de model, însă, dacă ai un animal de companie precum un câine sau o pisică. Asta pentru că aspiratoarele verticale nu au o putere așa mare precum cele clasice și e posibil să nu poată aspira toate firele fine de păr care se strecoară în toate colțișoarele casei tale și în toate fibrele canapelelor sau ale covoarelor. Există totuși și modele de aspiratoare verticale mai puternice, precum este Dyson , însă, prețul lor este unul pe măsura puterii de aspirare. Este o variantă ideală, dar doar dacă ai un buget destul de generos la dispoziție.Ultimele pe listă, dar cu siguranță nu cele din urmă, sunt cele mai noi modele de aspirator: aspiratoarele robot precum cele Roborock . Sunt complet independente și nu au nevoie de foarte mare atenție din partea ta ca să își facă treaba prin casă. Tu doar îl programezi cu ajutorul aplicației iar el va ști bine cum să curețe singur întreaga suprafață din casă. Asta se întâmplă pentru că vin cu tehnologii care sunt capabile să detecteze praful și murdăria de la tine din casă și să o aspire. Știu să ocolească mobila și alte obstacole din casă și să se ducă la loc atunci când au terminat. Multe dintre modele au și mop încorporat, așa că te poți baza pe ele să lase cu adevărat lună în urma lor și să facă o treabă 2 în 1, în timp ce tu te poți relaxa sau poți face alte lucruri prin casă.Și pentru că am tot vorbit despre puterea de aspirare în articol, hai să te ajutăm să o și înțelegi. Puterea se măsoară în W și la aspiratoare pornește undeva pe la 200 de W și de acolo crește. Dacă vrei un aparat eficient , încearcă să alegi unul peste 450 de W, care va fi capabil să devină cu adevărat ajutorul tău de bază la curățenie.Orice ai căuta, nu te grăbi să alegi. Ca să te asiguri că faci o investiție, nu doar o cumpărătură, îți recomandăm să te informezi cât mai bine despre diversele modele și prețuri disponibile pe piață. Verifică în magazine, dar aruncă un ochi și la oferta online, mai ales în perioada reducerilor. Așa te asiguri că vei obține cel mai bun raport calitate-preț.