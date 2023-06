Proiect adoptat în Senat: vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede acordarea de vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei pe an și salariaților din sectorul privat. For decizional este Camera Deputaților, informează Mediafax.„Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea și completarea OUG 8/2009, urmărindu-se ca în perioada 1 ianuarie3 2024 - 31 decembrie 2026 să se acorde vouchere de vacanță atât personalului bugetar, cât și salariaților din sectorul privat, încadrați cu contract individual de muncă”, potrivit raportului comisiilor de specialitate din Senat.