Legumele din piețe au atins prețuri record! "Nici să ții post nu mai poți!"

Costurile sunt mult mai mari comparativ cu anii anteriori, motiv pentru care bieţii pensionarii, cei mai afectaţi de aceste creşteri, îşi cumpără cu suta de grame ceea ce au nevoie. „Costurile pentru o porție de mâncare pentru întreaga familie depășesc câteva zeci de lei şi ne este tot mai greu să le facem faţă. Eu mi-am luat astăzi din piaţă un kilogram de cartofi, o legătură de ceapă şi o varză mică. Atât îmi permit. Nu mai zic că nici post nu mai poţi să ţii, la ce preţuri au legumele din piaţă”, ne-a declarat cu lacrimi în ochi Aneta F., o pensionară în vârstă de 77 de ani. Şi pentru Paul M. situaţia este la fel de tragică. Octogenarul (83 de ani) are o pensie de numai 2.100 lei şi cu aceşti bani îşi ia de-ale gurii, îşi cumpără medicamentele pentru inimă şi plăteşte dările către stat. „Azi am dat pe piaţă 150 de lei şi am sacoşa aproape goală. Viaţa a devenit un lux pentru mulţi oameni”, ne-a mărturisit el, vizibil afectat.











De partea cealaltă, practicând aceste preţuri mari, piețarii riscă să rămână cu produsele nevândute, pentru că acestea sunt de-a dreptul exorbitante. „Am ajuns să nu mai vindem decât un sfert din ceea ce vindeam în anii trecuţi. Lumea nu mai are bani şi renunță să cumpere anumite produse ori şi le ia cu suta de grame, ca să îşi facă pofta şi să plătească mai puţin”, a precizat o vânzătoare din piaţa Griviţei.











Nu mai spunem că şi banala ceapă, folosită în majoritatea mâncărurilor, este 7 lei kilogramul. Mai mult decât atât, din cauza creşterii preţurilor la ceapă, unele ţări au luat deja măsuri pentru a-şi asigura necesarul pentru populaţie. De exemplu, Marocul şi Turcia au oprit unele exporturi, la fel ca şi Kazahstanul. Autorităţile din Filipine au ordonat investigaţii cu privire la posibile carteluri. În plus, restricţiile s-au extins dincolo de ceapă pentru a include morcovii, tomatele, cartofii şi merele, afectând cantităţile disponibile la nivel mondial, au avertizat recent ONU şi Banca Mondială. De asemenea, în Europa, rafturile goale au forţat supermarketurile din Marea Britanie să raţionalizeze achiziţiile la anumite fructe şi legume după recoltele mici din sudul Spaniei şi nordul Africii.





Viaţa în anul 2023 a devenit tot mai grea. Coşul zilnic de cumpărături, şi aici ne referim numai la mâncare, uşurează buzunarele populaţiei rapid. Nu apuci bine să te învârţi prin piaţă, de la o tarabă la alta, sau prin magazin şi scapi rapid de bani. Este primăvară şi în acest anotimp toate gospodinele vor să îşi cumpere trufandalele de sezon. Problema este că toate aceste legume de sezon au apărut în piețe, dar prețurile exorbitante îi țin departe pe mulți clienți. De exemplu, un kilogram de spanac curăţat costă 15 lei, o legătură de lobodă este doi lei, ceapa verde - 2 lei legătura, o salată verde- 3 lei. Nu mai spunem că, la un mic raid prin pieţele din municipiu, am observat că toate legumele şi fructele sunt mult mai scumpe. Astfel, un kilogram de ceapă a ajuns la 7 lei, cartofii se dau cu 2-3 lei kilogramul, merele cu 6,5 lei kilogramul, ardeiul iute este un leu bucata, strugurii - 15 lei kilogramul. Şi legăturile de verdeaţă, mărar şi pătrunjel costă 2,5 lei, varza proaspătă este 4 lei kilogramul, usturoiul - 25 lei kilogramul, căpşunile, între 30 şi 40 lei kilogramul, o gulie costă 7 lei. Dacă aveţi nevoie de pere, veţi plăti 12 lei pe kilogram, vinetele sunt 20 lei kilogramul, ciupercile sunt 18 lei kilogramul.