Macao - reguli de joc

Reguli Macao, începând cu amestecare și împărțire cărți

Cărțile cu funcții speciale la jocul Macao

Alături de jocuri de cărți de mare succes precum poker sau, în mediul online, Solitaire, jocul intitulat Macao este apreciat la nivel global. Jucat de persoane de toate vârstele, Macao este de multă vreme unul dintre cele mai populare jocuri de cărți, atrăgând prin regulile simplu de înțeles și prin caracterul său interactiv.Cum se joacă Macao? Nu există tocmai un regulament oficial, tocmai de aceea se observă mai multe variante, cu mici diferențe în ceea ce privește regulile jocului. Cert este că pot fi între 2 și 10 jucători, luând în considerare numărul de cărți dintr-un pachet normal de cărți de joc - 54 (cu tot cu Jokerul negru și Jokerul roșu). Macao este un joc individual, adică nu se poate juca în perechi.Fiecare jucător primește câte 5 cărți, iar restul cărților se aranjează cu fața în jos, într-un teanc. Există un obicei și în ceea ce privește amestecarea și împărțirea cărților la Macao. Astfel, fiecare jucător ar trebui să extragă câte o carte din pachet, iar cel care are cartea cea mai mică are misiunea de a amesteca toate cărțile. Jucătorul din stânga sa va realiza operațiunea de "tăiere" a cărților.La începutul fiecărui joc, o carte este pusă joc cu fața în sus - prima din teanc. Această carte nu trebuie să aibă o funcție specială sau, dacă o astfel de carte este acceptată, funcțiile acesteia vor fi ignorate. Peste cartea inițială, primul jucător trebuie să adauge p carte cu același semn pentru cea de jos (inimă roșie, inimă neagră, treflă, caro). Se acceptă și cărți de același fel (dacă de exemplu jos este un valet de inimă roșie, poți adăuga un valet de treflă). Mai departe, fiecare jucător trebuie să urmeze aceeași regulă, pe rând - va pune jos o carte cu aceeași valoare sau cu același simbol.O altă variantă este aceea de a plasa o carte cu funcții speciale. Dacă nu ai nicio astfel de variantă, atunci trebuie să extragi o altă carte din pachet. Dacă ai mai multe cărți de același fel (de exemplu 3 de Q), le poți așeza simultan. Scopul jocului este acela de a rămâne fără cărți în mână, devenind astfel câștigător. O regulă interesantă, care crește interactivitatea jocului, este aceea că jucătorul care mai are o singură carte în mână trebuie să spună cuvântul "Macao". În caz contrar, un alt jucător poate invoca pedeapsa: extragerea a 5 cărți din teanc.Macao și alte jocuri clasice de cărți au inspirat în ultimele decenii numeroase jocuri virtuale, ușor de găsit acum pe internet. Cărțile de joc sunt frecvent întâlnite și ca simboluri la sloturi - cele mai populare jocuri online de cazino. Așadar, iată că aceste cărți de joc apar și la video sloturi, nu doar în jocurile de live casino - poker, baccarat, blackjack și altele de acest gen.Cele mai puternice pot fi considerate cărțile cu numerele 2 și 3, care indică cerința următorului jucător de a lua alte 2, respectiv 3 cărți de jos. Dacă primești o astfel de pedeapsă, poți însă riposta cu o altă carte similară. În categorie intră și cartea Joker - următorul jucător este nevoit să tragă de jos nu mai puțin de 5 (pentru Jokerul negru) sau 10 cărți (pentru Jokerul roșu). Există și posibilitatea de a stopa pedeapsa, cu ajutorul cărților cu numărul 7.O altă carte cu funcție specială este cea cu numărul 4, care blochează o tură următorul jucător. Dacă acesta are la rândul său o carte cu numărul 4, poate transfera pedeapsa, prin acumulare, rezultând două ture de stat pe margine. Jucătorul care pune jos o carte As poate schimba cartea de jos în orice simbol dorește.O regulă mai puțin cunoscută este cea cu privire la puterea cărții K (rege) . Un K roșu obligă următorul jucător să ia 5 cărți de jos, iar un K negru presupune ca jucătorul de dinainte să ia 5 cărți din teanc. De menționat ar fi și faptul că un 7 blochează orice astfel de pedeapsă. Cărțile de tip 2, 3, Joker, 4 și As se pot da peste orice altă carte.Dacă nu joci exact după aceste reguli, nu trebuie să-ți faci griji. Macao este un joc foarte flexibil, jucătorii trebuie doar să se pună de comun acord cu privire la reguli înainte de începerea sesiunii de distracție.Sursa foto canva.com