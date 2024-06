Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a inaugurat primul echipament de colectare a ambalajelor SGR, pe o plajă din Mamaia Nord

Săptămâna aceasta, în Mamaia Nord, a avut loc inaugurarea primului echipament de colectare a ambalajelor SGR, instalat chiar pe plajă, ca parte a proiectului „EcoWave: revoluția reciclării pe plajă”.Sistemul SGR lansat la sfârșitul anului 2023 ridică în continuare semne de întrebare pentru micii comercianți din zona de litoral a României. Acești comercianți, alături de turiștii așteptați în număr mare pe plaje în acest sezon estival, au nevoie de soluții eficiente și accesibile pentru returnarea ambalajelor și recuperarea garanțiilor plătite.Acest proiect propune amplasarea de Centre de Colectare Automată în stațiunile de pe litoral și urmărește promovarea și facilitarea colectării separate a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, contribuind astfel la reducerea poluării, dar și la promovarea unui mediu mai curat în zonele de litoral.„Lansăm primul container de colectare separată a ambalajelor de tip SGR de pe plajă, chiar pe litoral. Concret, turistul care are un ambalaj SGR, fie că este doză, plastic sau sticlă, folosește aparatul RVM și primește un voucher care poate fi folosit în cadrul unui magazin din apropiere”, a declarat Mihaela Papazu, director executiv al Asociației Planeta Verde.La inaugurare a fost prezent și Ministrul Mediului, Mircea Fechet, care a subliniat importanța amplasării Centrelor de Colectare Automată (RVM-uri) în stațiunile de pe litoralul românesc. El a evidențiat beneficiile pe care aceste echipamente le aduc turiștilor și mediului, precum și dificultățile întâmpinate de micii comercianți în adaptarea la noul sistem.„Astfel de aparate nu sunt tocmai ieftine, tocmai din acest motiv apreciez colaborări de acest tip. Este o chestiune pe care o apreciem și pe care o salutăm, înainte de toate aduce un confort turiștilor. De obicei, aceștia erau în imposibilitatea de a-și recupera garanțiile pentru că, aflându-se pe plajă, pur și simplu le venea greu să intre în cel mai apropiat magazin sau în cel mai apropiat punct de colectare. Astfel de RVM-uri sunt foarte utile pe plajă, înțeleg că vor fi instalate nouă astfel de echipamente, o parte din ele va deservi litoralul de aici din zona Constanța, unul va fi amplasat chiar în rezervația Delta Dunării, cred că este un pas foarte important”, a declarat Mircea Fechet.Acesta a subliniat, de asemenea, o problemă semnificativă care necesită controale amănunțite, și anume cea a magazinelor mici, dar și a celor din mediul rural care nu respectă sistemul de garanție returnare. Administratorii magazinelor mici refuză să înapoieze garanția oamenilor, cu toate că o percep.„Am constatat că în mediul rural și în magazinele mici există încă dificultăți de adaptare pentru cei care administrează acele magazine, deși percep garanția clienților, refuză să înapoieze acea garanție oamenilor. Am solicitat Gărzii Naționale de Mediu ca începând din această săptămână să înceapă un control tematic în fiecare județ din România”, a declarat Ministrul Mediului, Mircea Fechet.Instalarea primului echipament de colectare a ambalajelor SGR pe plaja din Mamaia Nord marchează un pas semnificativ în direcția protejării mediului și îmbunătățirii experienței turiștilor. Acest proiect nu doar că facilitează colectarea separată a deșeurilor de ambalaje, ci și educa publicul asupra importanței reciclării. În plus, inițiativele similare planificate în alte stațiuni de pe litoral promit să extindă beneficiile acestui sistem, contribuind la reducerea poluării și la promovarea unui mediu mai curat în întreaga zonă costieră a României.