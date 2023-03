"Natură urbană – oxigen pentru Constanța", un nou program strategic pentru un municipiu mai verde și mai curat

Primăria Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Palatul Copiilor Constanța, alături de Asociația Act for Tomorrow, au făcut astăzi un nou pas important pentru a transforma Constanța într-un oraș mai verde și mai curat, prin semnarea protocolului de colaborare pentru programul “Natură Urbană - Oxigen pentru Constanța”.Astfel, sub umbrela programului “Natură Urbană - Oxigen pentru Constanța”, cei patru actori (Primăria Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Palatul Copiilor Constanța și Asociația Act for Tomorrow) își asumă ca în următorii 2 ani să dezvolte și să sprijine noi proiecte de regenerare urbană, de creștere a suprafețelor de spațiu verde la nivelul municipiului, creare de păduri urbane, să dezvolte noi activități de educație și voluntariat pentru comunitate adresate copiilor, tinerilor și adulților din Constanța și acțiuni pentru a spori gradul de colectare și reciclare a deșeurilor.Printre activitățile care vor fi dezvoltate începând din acest an în cadrul programului, se numără:- ateliere pentru copii și adulți, privind educația pentru mediu și schimbări climatice și educația pentru sustenabilitate;- plantări de pomi, arbori și arbuști;- ateliere de grădinărit;- proiecții de filme educative pentru copii;- evenimente de voluntariat care presupun ecologizarea și igienizarea unor zone afectate de deșeuri aruncate iresponsabil;- picturi murale realizate de elevi și tineri;- campanii de conștientizare la nivelul populației municipiului Constanța.Primii pași vor fi realizați în această primăvară, printr-un prim proiect de regenerare urbană într-unul dintre cartierele municipiului, despre care vom anunța detalii în curând. Următorii pași vor fi realizați prin activități practice adresate elevilor și adulților, desfășurate în cadrul programului Săptămâna Verde, care vizează un proces de transformare de care va beneficia Palatul Copiilor.În cadrul evenimentul de semnare a protocolului de astăzi au fost prezenți: Ionuț Rusu, viceprimarul municipiului Constanța, prof. Sorin Mihai, inspector școlar General și prof. Loredana Manolache, inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Roxana Mitan, director Palatul Copiilor Constanța, Andrei Coșuleanu, președintele Asociației Act for Tomorrow și Andreea Petruț, director dezvoltare al Asociației Act for Tomorrow.“Ne bucurăm că am dezvoltat acest program strategic pentru a pune Constanța pe harta orașelor verzi din România. Promovarea sustenabilității la nivel municipal reprezintă o direcție importantă a administrației locale din Constanța. Alături de partenerii noștri din societatea civilă, de ISJ și Palatul Copiilor vom dezvolta noi soluții de mediu pentru orașul nostru”, a declarat primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac.Programul “Natură Urbană - Oxigen pentru Constanța” vine în continuarea parteneriatului dintre Primăria Constanța și Asociația Act for Tomorrow, prin care, în ultimii 3 ani au fost realizate proiecte de mediu emblematice pentru Constanța, precum: cea mai mare pictură murală realizată cu vopsea care purifică aerul din lume de pe plaja Reyna din Constanța; campania „Schimbă Pet-ul cu biletul“, prin care locuitorii din Constanța au plătit cu PET-uri pentru biletele de transport public; acțiuni de ecologizare a lacului și Parcului Tăbăcăriei și a altor zone din oraș.