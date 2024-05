Pauliuc: Avem un pachet legislativ foarte complex pentru pacienţii oncologici din România

Preşedinta Comisiei pentru apărare, senatoarea Nicoleta Pauliuc, a transmis luni un mesaj în plenul Senatului, cu prilejul Zilei Naţionale a Supravieţuitorilor de Cancer, subliniind că pachetul legislativ "foarte complex" pentru pacienţii oncologici din România a fost adoptat în această legislatură.







"Ne aflăm deja la a treia ediţie a Zilei Naţionale a Supravieţuitorilor de Cancer. Am creat o tradiţie şi un punct fix important în calendarul unor instituţii ale statului, menite să îi ajute pe bolnavii din România. Mă aflu astăzi aici pentru a vă spune un sincer "mulţumesc", pentru că fără voturi şi susţinerea dumneavoastră multe lucruri nu ar fi fost posibile. Avem un pachet legislativ foarte complex pentru pacienţii oncologici din România: Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer, Legea dreptului la uitare, Planul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Cancerului, Legea privind sprijinul psihologic pentru bolnavi şi aparţinători, Legea privind medicina personalizată şi Terapia durerii. Vă pot spune că actualul Parlament a încercat, din perspectivă legislativă, să meargă hotărât în direcţia bună", a spus Pauliuc, potrivit Agerpres.







Ea a subliniat că, deşi lucrurile au progresat legislativ, mai sunt încă multe "probleme sistemice" şi un deficit important de finanţare pentru sănătate.







"Lucrurile sunt în continuare departe de ceea ce ne-am dorit cu toţii, din perspectivă practică. Avem încă probleme sistemice şi un deficit important de finanţare pentru sănătate, dar când vine vorba de cadrul legislativ, lucrurile au progresat. Aş vrea să punctez încă o dată că Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer are drept esenţă speranţa. Eu consider că optimismul este un medicament esenţial de care bolnavii oncologici au nevoie pentru a reuşi să ajungă la linia de sosire a acestui maraton. În egală măsură această sărbătoare a reuşit să îndepărteze din stigmatul care planează asupra persoanelor care au avut cancer şi care au reuşit să se vindece (...). Înţelegerea faptului că un supravieţuitor de cancer are nevoie mai mult ca oricând de reintegrarea socială totală, ca orice om care nu a trecut prin boală, este esenţială pentru societatea românească", a conchis Pauliuc.