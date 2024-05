Pregătiţi-vă! Urmează cinci zile de distracţie, de Zilele Constanței

În perioada 17-21 mai, timp de cinci zile și cinci nopți, distracția va fi în toi. Zilele Constanței vor fi sărbătorite anul acesta până în ziua de 21 mai, când îi cinstim pe Sfinții Împarați Constantin și Elena, patronii spirituali ai Constanței. În această perioadă, localnicii vor avea parte de un maraton de evenimente de toate tipurile, de la concerte pentru toate gusturile, expoziții, evenimente sportive, ateliere și tot felul de alte activități interesante.În fiecare seară, Piața „Ovidiu” va găzdui super concerte susținute de următorii artişti: Delia, Andreea Bănică, Iuliana&Anișoara Beregoi, „The Motans”, Jean Gavril, Trupa „Discoteka”, Florin Ristei, Emilian, Votaj, Trupa „Nada”, Elena Gheorghe, Ionuț Galani, Pepe și „3 Sud Est”. Spectacole vor avea loc și în cartierele Constanței, în autobuzele etajate, care se vor transforma în scene mobile, unde vor întreține atmosfera: Bogdan Ioan, dl. Goe, Lucian Colareza, „Jazzy Jo Experience”, „Kiss Kiss in the mix” și „Partydul Kissfm”.Nici cei mici nu sunt lăsaţi deoparte. Ei vor avea parte de ateliere de creație și de grădinărit, momente teatrale de reconstituire istorică, picnic, dar și vânătoare de comori, iar melomanii vor putea urmări spectacole de operă și nu numai. Nu va lipsi nici caravana statuilor vivante, iar iubitorii sportului vor avea parte de activități inedite organizate de Clubul Sportiv Municipal Constanța.Potrivit Primăriei Constanţa, caracterul multietnic al zonei noastre va fi marcat prin defilarea paradei etniilor constănțene și a costumelor populare, iar accesul în muzee va fi gratuit. În plus, cinci din orașele înfrățite ale Constanței vor fi alături de noi, cu participarea unor cântăreți, ansambluri de muzică și dansuri tradiționale. Maratonul evenimentelor se va încheia, în seara de 21 mai, cu un memorabil spectacol de drone și artificii.