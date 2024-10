Prețurile au luat-o razna. Cât a ajuns să coste coșul minim de consum pentru un trai decent

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii a crescut în 2024 cu 4,7% față de 2023, de la 9.978 lei/lună la 10.450 lei/lună, potrivit unui raport al Fundației Friedrich Ebert România și Sydex România, care actualizează valoarea acestui coș minim de consum pentru anul 2024 la nivelul lunii septembrie.Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 8.586 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 6.435 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 3.972 lei pe lună.Fundaţia Friedrich Ebert şi Sydex precizează că recalcularea valorii coşului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2024 raportat la luna septembrie 2023.Potrivit sursei citate, creșterea valorii totale a coșului de consum în acest an e determinată de creșterea costurilor pentru majoritatea capitolelor, cu excepția cheltuielilor cu locuința (cheltuielile cu utilitățile și întreținerea). Creşterile cele mai semnificative (peste 100 de lei pe lună în plus) au fost pentru alimentaţie şi pentru achiziţionarea unei locuinţe."Ideea unui coş minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată. Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii - adăpost, alimentaţie - coşul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătăţii, transportul, comunicaţiile, recreerea, precum şi eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.)", se mai scrie în comunicat.