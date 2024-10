Pâinea se scumpește din nou. Câți bani vom scoate din buzunar pentru o franzelă

Se anunţă noi scumpiri pentru pâine, unul dintre cele mai consumate alimente la nivel naţional. Producătorii invocă creşterea preţurilor la materia primă şi preconizează că scumpirile vor fi treptate, până la finalul lunii ianuarie. Institutul Național de Statistică raportează o creștere de preț cuprinsă între 3 și 5%.Scumpirile se vor face treptat, până la finalul lunii ianuarie. Deja produsele de panifcație sunt mai scumpe. INS raportează o creștere de preț cuprinsă între 3 și 5% pentru acest tip de produse la nivel național, potrivit Antena 3 CNN.Unii producători spun că în această perioadă sunt nevoiți să crească prețurile cu procente mai mari, de aproximativ 10%. Pentru o simplă franzelă, care ne costă în unele locuri chiar și cinci lei, o scumpire de 10% înseamnă în plus 50 de bani la fiecare achiziție.Creșterea de preț o vor simți românii zilnic. Fiecare român consumă lunar aproximativ șapte kilograme de pâine. Spre comparație, consumul de cartofi, un alt aliment ce nu lipsește de pe mesele din țara noastră, este de trei kilograme lunar per persoană.Prețul grâului alimentar este mai mareDe ce anunță producătorii scumpiri? Creșterea costurilor este cel mai important motiv invocat de aceștia. Costurile cu forța de muncă cresc constant, asemenea celor operaționale: utilități și transport. În plus, o problemă este costul materiei prime, spun aceștia. Prețul grâului alimentar este mai mare, în ciuda faptului că prognozele arată că producția de grâu în România nu ar trebui să scadă în 2024, deși a fost secetă.Anul trecut, România a obținut o producție de grâu de 9,635 milioane de tone. Pentru 2024 cifrele nu sunt definitivate, însă în perioada 1 iulie – 8 septembrie 2024, România a fost cel mai mare exportator de grâu moale din UE, cu o cantitate de 1,72 milioane de tone. Prețul grâului este la acest moment 226 euro pe tonă, în creștere față de luna august, de exemplu, atunci când era 194 euro pe tonă, potrivit bursei de referință din Paris.