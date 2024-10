Sistemul Garanție-Returnare, un proiect care ajută generațiile viitoare să aibă o țară curată

Sistemul Garanție-Returnare este un proiect care a dovedit deja că este destul de eficient și care ajută economia, dar și generațiile viitoare să aibă o Românie mai curată, a declarat, marţi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet."Aş dori să vorbesc despre un proiect specific despre care discut de fiecare dată când am ocazia. Şi este un proiect care nu doar că ajută economia noastră, nu doar că ajută la crearea de noi locuri de muncă noi, ci este un proiect de mediu care ajută generaţiile viitoare să aibă o Românie mai curată. Proiectul despre care voi vorbi este Sistemul de returnare a garanţiei în România, care a fost recent înfiinţat. Are mai puţin de un an de când a început, pe 1 decembrie anul trecut, dar este un proiect care a dovedit deja că este destul de eficient pentru că, dacă aţi fi venit în România acum doi ani sau zece ani, desigur că aţi fi văzut multe lucruri frumoase, dar în acelaşi timp aţi fi observat probabil cantităţi uriaşe de sticle PET aruncate poate în râurile noastre, poate în lacurile noastre, lângă drumuri sau în natură, vorbind în general. Aşa că ce s-a întâmplat este că, dacă aţi face aceeaşi călătorie acum, unul dintre lucrurile pe care le veţi observa este că acestea au dispărut şi asta înseamnă că ne-am făcut treaba. Aşadar, SGR în România este aşteptat să gestioneze aproape 7 miliarde de sticle PET, sticle de sticlă şi cutii de aluminiu în fiecare an", a spus Fechet la workshop-ul "Cultură durabilă, Economie circulară: Abordări interdisciplinare pentru viitor", organizat de Reţeaua Europeană de Dezvoltare Durabilă.Ministrul a reiterat că s-a ajuns la al doilea miliard de PET-uri colectate şi că rata de returnare a fost în septembrie de 81%, faţă de 78% în august, potrivit Agerpres."Şi vorbim despre o ţară în care, dacă vorbim despre cantitatea de deşeuri pe care le colectăm separat, aceasta este în jur de 12, 13, poate 14 procente, ceea ce este foarte, foarte scăzut. Aşa că, deoarece vorbim despre generaţiile viitoare, desigur că trebuie să discutăm despre lucrurile pe care le-am lăsat în urmă şi mediul este cu adevărat ceva ce trebuie lăsat cel puţin aşa cum l-am găsit", a subliniat Mircea Fechet.Acesta a adăugat, totodată, că proiectul a ajutat şi la înfiinţarea a mii de locuri de muncă noi, fiind "un exemplu de situaţie în care, atunci când ai suficient sprijin politic şi când ai suficientă voinţă, poţi face lucruri măreţe şi poţi implementa proiecte mari".Potrivit RetuRo, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare, peste 81% dintre ambalajele cu sigla "SGR" au fost returnate de către consumatori în luna septembrie, în creştere faţă de luna august, când rata de colectare a fost de 78%. Astfel, luna trecută, consumatorii au returnat 453 de milioane de ambalaje.În total, 2,32 miliarde de ambalaje au fost returnate din decembrie 2023 până în septembrie 2024, iar din momentul implementării sistemului în România şi până în prezent, aproximativ 144.000 de tone de ambalaje au fost predate de RetuRO către reciclatori, asigurând reintegrarea materialelor în circuitul economic pentru fabricarea de noi ambalaje, conform principiului bottle-to-bottle.