SGR a înregistrat o rată de colectare record în luna august. „Românii au înțeles cât de important este să recicleze”

Rata de colectare a ambalajelor marcate SGR a atins un record de 78% în luna august, acesta fiind cel mai bun rezultat înregistrat în cele nouă luni de la implementarea Sistemului Garanție-Returnare. Astfel, peste jumătate de miliard de ambalaje SGR au fost returnate în luna august, dintr-un total de aproximativ 680 de milioane puse pe piață în intervalul 1-31 august 2024.„Cifrele făcute publice astăzi de RetuRO confirmă ceea ce estimam la finalul lunii iulie - Sistemul Garanție Returnare funcționează și, în curând, vom putea anunța că am colectat două miliarde de ambalaje, la nici un an de la lansarea acestui proiect. Important este că aceste ambalaje au revenit în circuit, în economia circulară, dar și că ele nu mai sunt aruncate în natură. Românii au înțeles cât de important este să recicleze și le mulțumesc pentru că participă la unul dintre cele mai importante proiecte de mediu din acest moment”, a precizat ministrul Mircea Fechet.Potrivit datelor furnizate de administratorul SGR, până la începutul lunii septembrie, producătorii și distribuitorii de băuturi au pus pe piață 4,19 miliarde de ambalaje cu simbolul SGR. În ceea ce privește rata de returnare în acest an, datele publice indică un procent de 45,6% în cazul plasticului, 43,6% pentru metal și 42,6% sticlă.„Dacă ne referim la cantitatea de ambalaje predate spre reciclare în acest an, datele RetuRo arată că vorbim despre 1,58 miliarde de ambalaje din plastic, metal și sticlă. Dintre acestea, 1,2 miliarde au și intrat în stațiile de reciclare”, precizează reprezentanții Ministerului Mediului.