La sat reciclarea nu funcționează. Câmpurile sunt pline de PET-uri

Dacă la orașe, programul de returnare a ambalajelor cu sigla SGR pare că merge ca uns, la țară lucrurile stau invers. Clienții se confruntă cu refuzul comercianților de a le rambursa garanția de 50 de bani, astfel că în multe sate oamenii nu-și mai pot recupera adaosul plătit la cumpărarea băuturilor. Efectul se vede, din păcate, în depozitele de gunoi de la marginea satelor, unde sunt abandonate multe PET-uri și doze reciclabile, notează Antena 3 CNN.







Până reușesc să returneze sacii cu ambalaje, sătenii din localitățile mici investesc răbdare, multe ore și cheltuieli de transport. Asta, pentru că sunt refuzați de reprezentanţii magazinelor.







Reporter: Dacă vin cu vreo trei saci de bidoane şi doze?

Vânzător: Nu aici.

Reporter: Dumneavoastră nu primiți, nu? Nu.

Vânzător: Nu am nici bănuți, acuma, că poate vi le luam, dar nu am bănuți, că a plecat soțul.







Localnic: Aici nu se poate, mulți oameni sunt în vârstă, au probleme de sănătate. Cum ar putea ei să meargă să recicleze tocmai în oraș?







La Udați, sat al comunei buzoiene Smeeni, singurul magazin care vinde băuturi cu sigla SGR refuză de o lună de zile să returneze garanția de 50 de bani. Clienții au strâns sute de ambalaje, cu speranța că sistarea colectării PET-urilor și dozelor este de scurtă durată.







Localnic: Eu sunt consumator, vă spun, de foarte multă bere, am un suc care îl beau fără acid și am cinci saci numai de la ei. Mai am niște nepoți care sunt cu sucurile la cutie. Eu banul îl dau dar înapoi nu mi-l mai dau. Odată ce îmi iei banul, ia-mi și vasul înapoi.







Localnic: Am venit să aduc sticlele și nu le primește. Ce le facem? Le dăm cu sare.

Localnic: S-a umplut satul numai de PET-uri. Ce lege e asta, dacă cică e obligatoriu.







Mădălin este client fidel al prăvăliei din centrul satului Udați. De când nu mai are unde returna ambalajele, curtea sa a ajuns să fie sufocată de peturi și doze.

Localnic: În fiecare zi, ba eu, ba lumea din sat, se duc la ei și spun că nu au loc de depozitare. Asta e vorba lor, până la noi ordine nu se ia nicio sticlă.

Localnic: E o pâine dacă beau trei beri din alea și le aruncăm încolo. Asta-i România noastră, ce să faci.

Localnic: Eu ce fac cu ele? Le arunc pe drum.







Reprezentanții magazinului acuzat că refuză să preia recipientele cu sigla SGR spun că au avut probleme în recuperarea a 4.000 de lei de la finanțatorul Sistemului de Garanție-Returnare și că reiau programul. De când nu și-au mai putut recupera garanția plătită pe băuturi, mulți săteni au ajuns să arunce peturile și dozele din aluminiu pe marginea drumului sau la groapa de gunoi.







Localnic: S-au umplut toate câmpurile de sticle. Dacă nu le mai ia, ce să facă omul cu ele.

Reporter: Unde ar fi trebuit să fie?

Localnic: La magazinul de unde le cumpărăm. De aceea s-a dat și lege, ne oprește banii pe ele, să le ducem înapoi.







Potrivit autorităților, refuzul de a rambursa garanția pentru ambalaje poate atrage amenzi de până la 50.000 lei. În astfel de situații, consumatorii trebuie să reclame incidentul la comisariatul Gărzii Naționale de Mediu din județul de domiciliu, fie în scris, fie telefonic ori pe pagina de Facebook a instituției.