Carnea de porc, un lux de Crăciun. Sunt anunțate noi scumpiri

Vom plăti mai mult pentru carnea de porc de Crăciun. Se anunţă scumpiri la carnea de porc din noiembrie, scumpiri care vor ţine trendul până la Crăciun. Cei din industrie spun că vor fi creşteri de preţuri între 10 şi 15% pe kilogramul de carne de porc înainte de Sărbători, asta pentru că oricum carnea românească se găseşte tot mai greu acum, din cauza pestei porcine.Potrivit Antena 3 CNN, în prezent producem doar 20% din carnea pe care o consumăm, iar restul vine din import, însă vin la pachet şi cu taxele de transport, distribuţie etc. Şi cum de Crăciun va fi o cerere mai mare la carnea de porc, cei din industrie se aşteaptă ca pe fondul acestei cereri preţurile să crească cu 15%.Muşchiuleţul de porc se vinde acum, în pieţe, la 45 de lei kilogramul, pulpa de porc costă între 25 şi 30 de lei, iar cotletul sare uneori de preţul de 30 de lei kilogramul. De pe 15 noiembrie estimările arată că prețurile vor crește accelerat în pieţe.În ultimul an, statistica ne arată că oricum carnea de porc s-a scumpit cu aproape mai bine de două procente, în medie.Agricultura românească este la pământ și o simțim cu toții în buzunare. De la an la an, importurile cresc, iar producția scade pe toate sectoarele. Lovită de secetă și de boli ale animalelor, România a cumpărat doar în prima jumătate de an alimente de cinci miliarde de euro din afara țării.Acum, 70% din carnea de porc vândută în magazine este de import, iar la cartofi aproape jumătate din cantitate o aducem de peste hotare.Seceta a pârjolit peste două milioane de hectare anul acesta, iar cele mai afectate culturi au fost cele de porumb și floarea soarelui, acolo unde producțiile au scăzut cu 30%.Temperaturile de 40 de grade care au fost în această vară au afectat și culturile de grâu și rapiță, unde 100.000 de hectare au fost distruse în totalitate. Și producția de legume a fost afectată, în special la roșii, ardei și cartofi, iar efectele secetei se vor vedea și la raft.Și pentru că avem o producție mică, ajungem să mâncăm tot mai mult din import. În primele cinci luni ale acestui an am adus de peste hotare 147.000 de tone de cartofi, 57.000 de tone de roșii și alte aproape 50.000 de tone de ceapă. La carne situația este si mai gravă, acolo unde producția internă a fost lovită de bolile de la animale. Am cumpărat 51.000 de tone de pui de la alții, iar la carne de porc cantitatea a fost triplă. Din cauza pestei porcine importăm 70% din carnea pe care o consumăm, potrivit Antena 3 CNN.