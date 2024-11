Reciclarea este mai grea pe timp de iarnă! "Ne-nghesuim la căldură, în magazin"

SGR a devenit rapid parte din cotidianul constănțenilor, care au învățat că fiecare sticlă, fiecare recipient poate face diferența. Pe lângă impactul asupra mediului, acest sistem a stimulat și economia națională, creând sute de locuri de muncă în centrele de sortare și procesare a ambalajelor.





Odată cu venirea primăverii și a vremii mai călduroase, cozile la aparatele de colectare au crescut semnificativ, zilnic. Cu toate că acest sistem are rezultate de lăudat, nu totul a mers perfect. Aparatele se blocau, trebuiau golite, oamenii veneau cu sacii plini, iar timpul de așteptare se dubla. Cea mai mare problemă cu care s-au confruntat constănțenii a fost legată de oamenii străzii, care stăteau zeci de minute să își recicleze sticlele pe care le adunau din gunoaie, care nu erau deloc puține.





„Nici nu știu când a trecut un an. Este un sistem bun, care cred că ne-a disciplinat, cumva, pe toți. Reciclăm, ne primim banii înapoi, mi se pare o afacere bună. Sper să reușească să facă mai multe centre de colectare ca să nu se mai formeze pe viitor cozi”, ne-a declarat Ana P., constănțeancă.





„Nu credeam că o să ajung să stau cu sacul de sticle goale în casă. Ce nu face omul pentru a-și primi banii înapoi? Un sistem foarte bun, da, dar cred că mai e loc de îmbunătățire pentru aparatură, iar oamenii să învețe să fie mai răbdători unii cu ceilalți. Nu aveți idee câte certuri apar din cauza cozilor la reciclat”, a adăugat Ion M., pensionar din Constanța.



A venit iarna și, ce să vezi!, a venit și frigul





A apărut o nouă problemă în viața constănțenilor în ceea ce privește reciclarea. Acum, majoritatea dintre ei ”aleargă” prin oraș pentru a căuta magazine în care sticlele se pot recicla înăuntru. De ce? Pentru că temperaturile au scăzut considerabil, iar timpul de așteptare la centrele de colectare poate fi mai neplăcut. Vara, încă de la orele dimineții puteam observa cozile parcă interminabile de la reciclare, asta datorită faptului că afară se putea sta. Acum, oamenii ”îngheață” afară și preferă să caute prin tot orașul un magazin unde să poată sta liniștiți la coadă. Acum, la început de iarnă în toată regula, aparatele de colectare situate în afara magazinelor nu mai au aproape niciun client.





„Nu mai stau la coadă, mai ales pe frigul acesta. Ce rost are când există magazine care le au înăuntru? Culmea, acum se stă la coadă acolo pentru că majoritatea dintre noi fugim de frig. Plus că lumea nu mai are răbdare să mai aștepte la cozi, mai ales dacă îngheți. Și, cu ocazia asta, am observat că nu foarte multe magazine au aparat de reciclat înăuntru, ceea ce ne face să umblăm prin tot orașul”, a declarat Valeria Mitrea, constănțeancă.





Vânzătorii comerciali au observat și ei acest fenomen și recunosc că nu s-ar fi așteptat ca oamenii să se înghesuie la aparatele din magazine.





„Am observat că fluxul de oameni care vin să recicleze în magazin este mai mare. Presupun că este frig afară și că nu mai suportă să aștepte atât. Acum stau la altă coadă, dar înăuntru. De ce să îngheți afară? Îi înțeleg, dar, magazinul fiind mai mic, automat disconfortul este și el mai mare”, ne-a declarat Rodica C., vânzător comercial într-un magazin din centrul orașului.



Astfel, după un an de la lansarea SGR, constănțenii sunt mulțumiți, însă mereu va exista loc de mai bine. Frigul îi alungă din fața aparatelor de reciclare poziționate în fața marilor magazine, formându-se astfel alte cozi, în alte locuri, doar că înăuntru, la căldură.





Locuitorii din județul Constanța s-au implicat, de la bun început, și au contribuit semnificativ la atingerea acestui record național. Cu peste 135 de milioane de ambalaje returnate în intervalul noiembrie 2023 – octombrie 2024, constănțenii s-au alăturat românilor din toată țara care au transformat reciclarea sticlelor într-un fenomen.