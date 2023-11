Restricţii de trafic pe bulevardul 1 Decembrie 1918, la intersecția cu bulevardul I. C. Brătianu

La acest moment, lucrările de modernizare și reabilitare a bulevardului 1 Decembrie 1918 continuă în zona ICIL cu asfaltarea intersecției cu bulevardul I. C. Brătianu. Ca urmare, după ce zilele trecute au fost asfaltate alveolele care facilitează accesul la dreapta în intersecție, miercuri, 15 noiembrie, s-au făcut pregătirile pentru așternerea stratului de uzură. Aceste lucrări impun însă și câteva restricții de circulație. Astfel, joi, 16 noiembrie, se va restricționa accesul pe bulevardul 1 Decembrie 1918, la intersecția cu bulevardul I. C. Brătianu și se va circula pe câte o bandă pe sensul de mers dinspre Gara CFR către stațiunea Mamaia.În același timp, au precizat reprezentanţii Primăriei Constanţa, circulația pe bulevardul. I. C. Brătianu se va restricționa între bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Avram Iancu. Apoi, vineri, 17 noiembrie, lucrările se vor muta pe celălalt sens de mers, iar circulația se va desfășura pe câte o bandă pe sensul de mers dinspre stațiunea Mamaia către Gara CFR. Precizăm că pe bulevardul I. C. Brătianu, restricțiile se vor aplica din intersecția cu bulevardul 1 Decembrie 1918 până la intersecția cu strada Oborului. În paralel, se lucrează și la amenajarea trotuarelor și a pistelor de biciclete, la tăierea cablurilor aeriene și a stâlpilor vechi de iluminat. În acest context, participanții la trafic sunt rugaţi să evite acest sector de drum în cele două zile în măsura posibilităților, folosind rute alternative.