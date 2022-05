România se pregătește de ce e mai rău în privința variolei maimuței: INPS are deja o metodologie pentru diagnosticarea cazurilor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că INSP a elaborat o metodologie privind diagnosticarea cazurilor suspecte de variolă. Conform documentului, poate fi considerat un caz suspect de variolă orice caz suspect de boală eruptivă care nu are un link epidemiologic clar sau nu are o simptomatologie clară sau un diagnostic de laborator, scrie stiripesurse.ro







"Metodologia e o chestiune tehnică, elaborată de colegii de la Institutul Naţional de Sănătate Publică, orice caz suspect de boală eruptivă care nu are un link epidemiologic clar sau nu are o simptomatologie clară sau un diagnostic de laborator clar poate fi considerat un caz suspect de variolă. Am avut o situaţie la Rădăuţi, acolo am fost şi eu foarte mirat de ce a fost declarat, iniţial, de doctorul de acolo, cazul ca fiind suspect pentru că era clar că era vorba de o mamă care venise în contact cu copiii ei care aveau varicelă şi lucrurile erau extrem de clare. Aceasta este soluţia: avem definiţie de caz care este furnizată de către Centrul European de Control al Bolilor şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi ea a fost comunicată tuturor Direcţiilor de Sănătate Publică”, a declarat Alexandru Rafila, vineri, într-o conferinţă de presă, informează News.ro.